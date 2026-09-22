Nicolás Varrone rompió el silencio tras su salida de la Fórmula 2: "Perdí plata por apostar a mi sueño"
El piloto argentino habló tras desvincularse del equipo Van Amersfoort Racing. Reveló las razones mecánicas del alejamiento, los sacrificios económicos y qué será de su futuro.
Nicolás Varrone decidió hablar abiertamente sobre el cierre de su etapa en la Fórmula 2. Tras su regreso a la Argentina y luego de acordar su salida del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) a tres fechas del final de la temporada, el piloto oriundo de Ingeniero Maschwitz analizó los motivos de su desvinculación, evaluó su rendimiento en la categoría y explicó el enorme costo económico que asumió para cumplir su objetivo de llegar a la máxima exigencia.
El bonaerense de 25 años llevaba seis temporadas sin competir en monopostos hasta que su destacado nivel en las carreras de Endurance le abrió las puertas de la F2. Si bien arrancó el año con actuaciones prometedoras —lideró la segunda carrera en Australia, fue cuarto en la Sprint de Miami y sexto en la Feature Race de Canadá—, el rendimiento del chasis Dallara comenzó a condicionar sus aspiraciones.
Salida de la Fórmula 2, los motivos mecánicos y el futuro de Nicolás Varrone
"Fue una combinación de cosas. Veníamos con algunas carreras complicadas con el problema que teníamos de la práctica a la clasificación para poder sacar toda la performance del auto", explicó Varrone sobre la falta de adherencia al cambiar de neumáticos. Ante esta situación, decidieron interrumpir el vínculo en buenos términos con la familia Villagómez, dueña de la estructura.
El aspecto financiero también fue un factor central en su análisis. El piloto admitió que renunció a contratos de mayor envergadura en el automovilismo internacional para sumarse a la categoría previa a la Fórmula 1. "Perdí plata por correr en Fórmula 2. Por ahí hay gente que piensa que gané dinero o tenía un sueldo, y al contrario: renuncié a ganar muchísimo más en un contrato muy bueno que tenía en Endurance. No lo hice pensando en la plata, lo hice pensando en el desafío", afirmó.
Pese a los inconvenientes, el argentino no lamenta haber tomado el riesgo. "No me arrepiento para nada de la decisión. Era una oportunidad única y no iba a poder vivir tranquilo pensando en 'qué hubiese pasado si...'", reflexionó.
Con la mira puesta en lo que viene, Varrone viajará en los próximos días a Estados Unidos para disputar la tradicional prueba de Petit Le Mans en Road Atlanta con Corvette, donde mantiene su rol de piloto oficial de General Motors. En cuanto al mediano plazo, su entorno evalúa alternativas para retornar al Campeonato Mundial de Endurance (WEC) dentro de la clase principal Hypercar o analizar opciones en equipos competitivos para continuar en el ámbito de los monopostos.
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