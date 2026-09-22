Nicolás Varrone rompió el silencio tras su salida de la Fórmula 2: "Perdí plata por apostar a mi sueño"

El aspecto financiero también fue un factor central en su análisis. El piloto admitió que renunció a contratos de mayor envergadura en el automovilismo internacional para sumarse a la categoría previa a la Fórmula 1. "Perdí plata por correr en Fórmula 2. Por ahí hay gente que piensa que gané dinero o tenía un sueldo, y al contrario: renuncié a ganar muchísimo más en un contrato muy bueno que tenía en Endurance. No lo hice pensando en la plata, lo hice pensando en el desafío", afirmó.