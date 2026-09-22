Un dirigente de Chacarita agredió a un veedor durante un partido: le prohibieron el ingreso a las canchas
La medida de restricción es por 4 años. El episodio ocurrió el 5 de septiembre durante el partido ante Atlanta.
El Ministerio de Seguridad Nacional sancionó con una restricción de ingreso a eventos deportivos por 48 meses a Ricardo Alberto Bruno, vocal titular de la Comisión Directiva de Chacarita Juniors, a raíz de una agresión contra un veedor durante un partido.
La medida fue establecida mediante la Resolución 974/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y publicada este 22 de septiembre en el Boletín Oficial. La sanción establece una “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en el territorio nacional durante cuatro años.
El miembro de la Comisión Directiva ya había sido sancionado por APreViDe y no pudo ingresar el pasado domingo al encuentro entre Chacarita y Quilmes. Bruno había protagonizado un incidente en las calles con un funcionario nacional; el motivo del conflicto, según constataron testigos, se dio por "estacionar una moto" y destacaron que el agresor se encontraba "muy exaltado".
El hecho que originó el expediente ocurrió el 5 de septiembre, durante el encuentro entre Chacarita Juniors y Atlanta por la Primera B Nacional, disputado en el estadio del conjunto de San Martín.
El documento atribuye a Bruno un golpe de puño en el rostro que provocó la caída del funcionario y le ocasionó lesiones. Soldati posteriormente realizó la denuncia ante la Comisaría San Martín Sexta.
El Ministerio consideró especialmente relevante esa condición al momento de fundamentar la aplicación de la medida, debido a la responsabilidad institucional que implica ocupar un cargo dentro de un club.
Los veedores de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos tienen entre sus funciones observar, fiscalizar, registrar y comunicar las condiciones vinculadas con los operativos de seguridad, incluyendo las tareas relacionadas con el programa Tribuna Segura.
La resolución dispuso que Bruno sea incorporado al programa Tribuna Segura y estableció que la restricción tendrá vigencia desde su dictado. La normativa utilizada como fundamento permite aplicar este tipo de medidas preventivas para impedir el ingreso a espectáculos deportivos de personas consideradas capaces de alterar la seguridad del evento.
De esta manera, la sanción alcanza a un integrante de la conducción institucional de un club y no solamente a personas vinculadas con el público o las tribunas, como ocurre habitualmente en este tipo de medidas.
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