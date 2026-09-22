Un dirigente de Chacarita agredió a un veedor durante un partido: le prohibieron el ingreso a las canchas

El Ministerio consideró especialmente relevante esa condición al momento de fundamentar la aplicación de la medida, debido a la responsabilidad institucional que implica ocupar un cargo dentro de un club.

Los veedores de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos tienen entre sus funciones observar, fiscalizar, registrar y comunicar las condiciones vinculadas con los operativos de seguridad, incluyendo las tareas relacionadas con el programa Tribuna Segura.

La resolución dispuso que Bruno sea incorporado al programa Tribuna Segura y estableció que la restricción tendrá vigencia desde su dictado. La normativa utilizada como fundamento permite aplicar este tipo de medidas preventivas para impedir el ingreso a espectáculos deportivos de personas consideradas capaces de alterar la seguridad del evento.

De esta manera, la sanción alcanza a un integrante de la conducción institucional de un club y no solamente a personas vinculadas con el público o las tribunas, como ocurre habitualmente en este tipo de medidas.