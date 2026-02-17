Sin Xuper TV ni aplicación en el Smart TV: cómo ver en vivo a River por la Copa Argentina en el celular

Cablevisión Flow: Canales 22 (SD) y 101.

DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).

Telecentro: Canales 106 (SD) y 1016 (HD).

Dónde ver online River vs. Ciudad de Bolívar EN VIVO, por internet

Copa Argentina La Copa Argentina 2026 no se puede ver por Xuper TV

Si no estás en tu casa o preferís verlo desde un dispositivo móvil (celular, tablet o computadora), tenés que acceder a la plataforma de streaming TyC Sports Play.

Para disfrutar del encuentro, el proceso es muy sencillo:

Ingresá al sitio web oficial haciendo click en play.tycsports.com.

Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos.

Luego, tenés que asentar y vincular la cuenta de tu cableoperador para habilitar la transmisión.

Además de la transmisión oficial, vas a poder seguir la cobertura del minuto a minuto por el sitio web tycsports.com y disfrutar de la reacción del partido a través del Stream de TyC Sports.

Horario de River vs. Ciudad de Bolívar, país por país

Para los fanáticos del Millonario que se encuentran en el exterior, estos son los horarios confirmados para el inicio del partido:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas.

Venezuela: 21:00 horas.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00 horas.

México: 19:00 horas.

Los datos claves del partido