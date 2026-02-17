Sin Xuper TV ni aplicación en el Smart TV: cómo ver en vivo a River por la Copa Argentina en el celular
El Millonario juega por Copa Argentina este martes a las 22 horas en San Luis. Conocé qué canal de cable lo transmite y cómo seguirlo por internet sin Xuper TV.
La expectativa de los hinchas es total de cara a un desafío copero del equipo de Marcelo Gallardo. River Plate y Ciudad de Bolívar se miden este martes, desde las 22 horas, por la Copa Argentina. El encuentro se disputará en la provincia de San Luis y será arbitrado por Nicolás Ramírez. No se puede ver por Xuper TV.
Ante las constantes caídas de plataformas no oficiales, a continuación detallamos todas las alternativas legales para seguir el minuto a minuto del partido sin interrupciones.
Sin Xuper TV ni aplicación en el Smart TV: cómo ver por televisión
Para quienes prefieren la pantalla tradicional, el partido entre River y Ciudad de Bolívar se podrá ver en vivo y en directo por televisión a través de la señal deportiva TyC Sports.
La señal se sintoniza de forma directa mediante los siguientes canales, dependiendo de tu operador de cable:
Cablevisión Flow: Canales 22 (SD) y 101.
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1016 (HD).
Dónde ver online River vs. Ciudad de Bolívar EN VIVO, por internet
Si no estás en tu casa o preferís verlo desde un dispositivo móvil (celular, tablet o computadora), tenés que acceder a la plataforma de streaming TyC Sports Play.
Para disfrutar del encuentro, el proceso es muy sencillo:
Ingresá al sitio web oficial haciendo click en play.tycsports.com.
Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos.
Luego, tenés que asentar y vincular la cuenta de tu cableoperador para habilitar la transmisión.
Además de la transmisión oficial, vas a poder seguir la cobertura del minuto a minuto por el sitio web tycsports.com y disfrutar de la reacción del partido a través del Stream de TyC Sports.
Horario de River vs. Ciudad de Bolívar, país por país
Para los fanáticos del Millonario que se encuentran en el exterior, estos son los horarios confirmados para el inicio del partido:
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas.
Venezuela: 21:00 horas.
Colombia, Ecuador y Perú: 20:00 horas.
México: 19:00 horas.
Los datos claves del partido
Hora: 22:00.
TV: TyC Sports.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
Estadio: Estadio Único La Pedrera, Villa Mercedes.
Torneo: Copa Argentina 2026, 32avos de final.
