Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Ciudad de Bolívar
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Ciudad de Bolívar por Copa Argentina.
River Plate y Club Ciudad de Bolívar se medirán este martes desde las 22.00 en el Estadio Parque La Pedrera, en San Luis, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo intentará dejar atrás un presente irregular frente a un rival que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia deportiva.
El Millonario había comenzado la temporada con señales positivas: triunfos en las primeras fechas del Torneo Apertura y un empate valioso ante Rosario Central en Arroyito alimentaban el entusiasmo. Sin embargo, el panorama cambió abruptamente en las últimas presentaciones. La dura goleada sufrida ante Tigre por 4-1 y la posterior derrota frente a Argentinos Juniors volvieron a sembrar dudas y reavivaron recuerdos del cierre de 2025. Con siete puntos, el conjunto de Núñez se ubica en la octava posición de la Zona B y necesita reencontrarse con la confianza cuanto antes.
Del otro lado estará Ciudad de Bolívar, que llega con entusiasmo tras vivir un fin de semana inolvidable: el viernes pasado debutó oficialmente en la Primera Nacional y rescató un empate 1-1 como visitante frente a Godoy Cruz, uno de los candidatos al ascenso. Ese resultado lo dejó séptimo en la Zona A y ahora buscará dar el golpe frente a uno de los gigantes del fútbol argentino antes de su estreno como local ante Los Andes.
Probables formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.
Cómo ver en vivo River - Ciudad de Bolívar por Copa Argentina
El partido podrá verse EN VIVO por TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play y Direc TV Go desde las 22:00 horas de Argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario