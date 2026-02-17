Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Ciudad de Bolívar

El Millonario había comenzado la temporada con señales positivas: triunfos en las primeras fechas del Torneo Apertura y un empate valioso ante Rosario Central en Arroyito alimentaban el entusiasmo. Sin embargo, el panorama cambió abruptamente en las últimas presentaciones. La dura goleada sufrida ante Tigre por 4-1 y la posterior derrota frente a Argentinos Juniors volvieron a sembrar dudas y reavivaron recuerdos del cierre de 2025. Con siete puntos, el conjunto de Núñez se ubica en la octava posición de la Zona B y necesita reencontrarse con la confianza cuanto antes.