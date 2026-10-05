"No hay que marcar a Messi": la insólita postura de un jugador de Benín antes del partido
Mohamed Tijani, defensor del seleccionado africano, habló sobre el partido ante Argentina y aseguró que no tendrán un plan especial para frenar al capitán en su despedida.
Benín se prepara para enfrentar a la Selección Argentina en una jornada que tendrá a Lionel Messi como protagonista absoluto. El amistoso que se disputará este martes en el estadio Monumental marcará una de las últimas presentaciones del capitán argentino con la Albiceleste y también será una experiencia inolvidable para sus rivales.
En ese contexto, el defensor Mohamed Tijani habló con C5N durante la estadía del seleccionado africano en Buenos Aires y sorprendió al contar cómo piensa enfrentar a Messi. Lejos de hablar de una estrategia específica para intentar neutralizar al número 10, el futbolista planteó una postura mucho más relajada.
Para él, el encuentro debe ser una oportunidad para disfrutar de un momento histórico. “No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido”, aseguró Tijani. La frase llamó la atención porque el defensor tendrá enfrente a uno de los futbolistas más determinantes de la historia. Sin embargo, lejos de plantear una marca individual o un esquema especial para reducir la influencia del capitán argentino, reconoció abiertamente la admiración que siente por él.
“No hay un plan especial para defender contra Messi”
El jugador de Benín explicó que la intención del equipo será vivir el partido de una manera diferente a la habitual. La magnitud de la jornada y la despedida de Messi convierten el amistoso en una experiencia especial incluso para los futbolistas que estarán del otro lado. “No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar y ya”, expresó el defensor entre risas.
Tijani incluso contó cómo imagina el momento de encontrarse con el capitán argentino dentro del campo de juego. En lugar de pensar únicamente en la obligación de marcarlo, admitió que seguramente intentará aprovechar la posibilidad de compartir cancha con una leyenda. “Lo voy mirar y le voy a decir ‘Messi, eres el Dios’. Es el mejor del mundo”, reconoció.
La declaración refleja el particular clima con el que Benín afrontará el amistoso. Para el seleccionado africano, el partido no representa solamente una oportunidad deportiva, sino también la posibilidad de formar parte de una jornada que quedará asociada a la despedida de Messi de la Selección.
La despedida de Messi también será especial para sus rivales
El Monumental estará completamente lleno para recibir al seleccionado argentino. El público se prepara para despedir al capitán después de una trayectoria histórica con la camiseta nacional, marcada por títulos, récords y momentos inolvidables. Pero la emoción no estará únicamente en las tribunas.
Los futbolistas de Benín también serán protagonistas de una jornada que probablemente recuerden durante el resto de sus carreras. Muchos de ellos crecieron viendo jugar a Messi y ahora tendrán la posibilidad de enfrentarlo en el estadio Monumental.
Tijani dejó claro que esa dimensión histórica es parte de lo que hace diferente al encuentro. El defensor no escondió su admiración y volvió a destacar al argentino como el mejor futbolista del mundo. Para él, tenerlo enfrente es una experiencia que debe disfrutarse y no solamente un problema táctico que resolver.
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