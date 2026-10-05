"No hay que marcar a Messi": la insólita postura de un jugador de Benín antes del partido

La declaración refleja el particular clima con el que Benín afrontará el amistoso. Para el seleccionado africano, el partido no representa solamente una oportunidad deportiva, sino también la posibilidad de formar parte de una jornada que quedará asociada a la despedida de Messi de la Selección.

La despedida de Messi también será especial para sus rivales

El Monumental estará completamente lleno para recibir al seleccionado argentino. El público se prepara para despedir al capitán después de una trayectoria histórica con la camiseta nacional, marcada por títulos, récords y momentos inolvidables. Pero la emoción no estará únicamente en las tribunas.

Los futbolistas de Benín también serán protagonistas de una jornada que probablemente recuerden durante el resto de sus carreras. Muchos de ellos crecieron viendo jugar a Messi y ahora tendrán la posibilidad de enfrentarlo en el estadio Monumental.

Tijani dejó claro que esa dimensión histórica es parte de lo que hace diferente al encuentro. El defensor no escondió su admiración y volvió a destacar al argentino como el mejor futbolista del mundo. Para él, tenerlo enfrente es una experiencia que debe disfrutarse y no solamente un problema táctico que resolver.