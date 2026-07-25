Expectativas por las retenciones ante el discurso de Javier Milei en la Rural: ¿volverá a bajarlas?

En declaraciones a la prensa, el ministro de Economía intentó bajar las expectativas de los empresarios al advertir que no está previsto que Javier Milei vuelva a hacer anuncios relacionados a las retenciones a las exportaciones.

"Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", dijo.

Caputo destacó que el campo es "uno de los motores principales de la economía", pero también advirtió que "por suerte ahora hay otros motores más", en alusión como la minería y la energía, que han despegado en los últimos años.