Expectativas por las retenciones ante el discurso de Javier Milei en la Rural: ¿volverá a bajarlas?
Productores y dirigentes ruralistas esperan que el Presidente realice este domingo algún anuncio que los beneficie, pese a la negativa del ministro Luis Caputo.
Tras su viaje relámpago a Brasil para brindarle respaldo político al candidato Flávio Bolsonaro, Javier Milei regresa a la Ciudad de Buenos Aires para participar este domingo de la inauguración -y cierre- de la Exposición Rural.
En efecto, el Presidente estará en el predio del barrio porteño de Palermo desde las 11 de la mañana para la inauguración formal de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, en cuyo ámbito hay expectativa por eventuales anuncios del mandatario.
En un marco general en el que Milei viene favoreciendo al sector ganadero y agropecuario mientras hace recaer el ajuste en los sectores populares, su discurso vuelve a convertirse en el principal foco de interés para productores y dirigentes ruralistas, que esperan más reducciones impositivas.
Esa esperanza tiene base material: el año pasado y en el mismo escenario, el jefe de Estado anunciaba una reducción permanente de los derechos de exportación sobre la soja, la carne y otros productos agropecuarios, lo que motivaba cerrados aplausos de los beneficiados.
Luis Caputo intentó bajar las expectativas
El jueves último, Luis Caputo visitó la Exposición Rural para recorrer el predio de Palermo y participar de un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), encabezadas por Nicolás Pino.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Economía intentó bajar las expectativas de los empresarios al advertir que no está previsto que Javier Milei vuelva a hacer anuncios relacionados a las retenciones a las exportaciones.
"Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", dijo.
Caputo destacó que el campo es "uno de los motores principales de la economía", pero también advirtió que "por suerte ahora hay otros motores más", en alusión como la minería y la energía, que han despegado en los últimos años.
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