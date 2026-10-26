Minuto a minuto de los playoffs del Torneo Clausura 2026: posiciones, clasificados y cómo están hoy los cruces

Una vez definidos los cruces, se disputarán los playoffs respetando el formato del Apertura: los octavos, cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular; mientras que la final única será en cancha neutral, siendo esta vez el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata el elegido.