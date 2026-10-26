Minuto a minuto de los playoffs del Torneo Clausura 2026: posiciones, clasificados y cómo están hoy los cruces
El Torneo Clausura 2026 se encuentra en etapa de definición pensando en los mano a mano rumbo a la final. Todos los detalles.
El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol entra en etapa de definición, y a falta de dos jornadas, empiezan a analizarse los diferentes resultados pensando en los cruces de playoffs, mientras varios equipos se juegan sus últimas fichas en la Tabla Anual en busca de los cupos para las copas internacionales.
Quedan dos fechas de la fase de grupos, con todas las miradas puestas en el Superclásico del domingo, que podría ser determinante tanto en las zonas como en la Anual.
Una vez definidos los cruces, se disputarán los playoffs respetando el formato del Apertura: los octavos, cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular; mientras que la final única será en cancha neutral, siendo esta vez el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata el elegido.
En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.
Así está hoy el cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2026
- Instituto (1° de la Zona A) vs. Huracán (8° B)
- River (4° B) vs. Lanús (5° A)
- Argentinos (2° B) vs. Gimnasia (M) (7° A)
- Boca (3° A) vs. Barracas Central (6° B)
- Rosario Central (1°B) vs. Independiente (8° A)
- Defensa y Justicia (4°A) vs. Belgrano (5°B)
- Vélez (2°A) vs. Sarmiento (7°B)
- Gimnasia La Plata (3° B) vs. Newell's (6°A)
Posiciones del Torneo Clausura 2026
Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2026
El calendario de los playoffs:
- Octavos: fin de semana del 22 de noviembre.
- Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.
- Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
- Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.
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