"No soy un modelo": la pregunta que incomodó y enojó a Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay

El fuerte descargo de Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay en el Mundial 2026

Fiel a su estilo directo y analítico, el DT uruguayo consideró innecesario tener que argumentar sobre un gesto tan trivial y dejó en claro su postura frente a las exigencias estéticas de los eventos organizados por la FIFA. "No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esas fueron la foto que obtuvieron de mí", sentenció.

"Yo creo que ahí tiene un límite lo que hay que explicar. Si uno usa lente, ¿por qué usa lente? Si mira a los ojos, ¿por qué mira a los ojos? Si mira para arriba o para abajo. Tantas cosas hay que explicar. Simplemente se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas", expresó un "Loco" algo incómodo por la consulta.

Visiblemente molesto por el enfoque de la consulta, Bielsa defendió la libertad individual de los protagonistas y descartó de plano cualquier tipo de trasfondo místico o conflictivo detrás de su pose viral.

"No hay nada de malo. Se puede usar lente, se puede mirar directo, se puede mirar hacia abajo. No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún sentido", concluyó el argentino de forma contundente, cerrando un nuevo capítulo de sus ya clásicos cruces dialécticos con la prensa.