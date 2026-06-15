"No soy un modelo": la pregunta que incomodó y enojó a Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay
Tras el frustado debut ante Arabia Saudita, al entrenador argentino no le gustó que le preguntaran por la foto oficial de la FIFA.
El entrenador argentino de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, protagonizó un tenso momento durante la conferencia de prensa posterior al debut con empate 1 a 1 frente a Arabia Saudita, al mostrar su evidente fastidio cuando los periodistas le consultaron por su llamativa postura en la foto oficial del Mundial 2026.
En la previa del inicio del torneo, la imagen institucional de la delegación uruguaya no tardó en replicarse en las plataformas digitales debido a un detalle particular: mientras todos los futbolistas y miembros del cuerpo técnico posaban mirando al frente, el director técnico rosarino aparecía con la cabeza gacha, mirando fijamente hacia el suelo.
Tras el adverso debut futbolístico, un cronista decidió indagar sobre el trasfondo de esa imagen, lo que provocó una tajante y reflexiva respuesta del "Loco", quien cuestionó el nivel de las preguntas que recibe.
El fuerte descargo de Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay en el Mundial 2026
Fiel a su estilo directo y analítico, el DT uruguayo consideró innecesario tener que argumentar sobre un gesto tan trivial y dejó en claro su postura frente a las exigencias estéticas de los eventos organizados por la FIFA. "No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esas fueron la foto que obtuvieron de mí", sentenció.
"Yo creo que ahí tiene un límite lo que hay que explicar. Si uno usa lente, ¿por qué usa lente? Si mira a los ojos, ¿por qué mira a los ojos? Si mira para arriba o para abajo. Tantas cosas hay que explicar. Simplemente se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas", expresó un "Loco" algo incómodo por la consulta.
Visiblemente molesto por el enfoque de la consulta, Bielsa defendió la libertad individual de los protagonistas y descartó de plano cualquier tipo de trasfondo místico o conflictivo detrás de su pose viral.
"No hay nada de malo. Se puede usar lente, se puede mirar directo, se puede mirar hacia abajo. No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún sentido", concluyó el argentino de forma contundente, cerrando un nuevo capítulo de sus ya clásicos cruces dialécticos con la prensa.
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