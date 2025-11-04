No va más: tras meses de incumplimientos, Rampla Juniors rompió lazos con Foster Gillett

Según el comunicado oficial emitido por la institución, la empresa de Gillett incumplió con los pagos acordados en el Anexo A del contrato y con las responsabilidades de gestión establecidas en la cláusula “Obligaciones de la S.A.D. y Derechos del Club”. Al vencerse los plazos sin respuesta, los socios resolvieron poner fin al acuerdo y avanzar con las acciones legales correspondientes, buscando recuperar la autonomía y los derechos patrimoniales del club.