River sufre por los lesionados antes del Superclásico: quiénes pueden llegar al duelo con Boca

Las mayores esperanzas del cuerpo técnico se depositan en Sebastián Driussi y Montiel, dos jugadores fundamentales que podrían llegar con lo justo. El atacante padece una distensión en el isquiotibial izquierdo, una zona que ya le trajo complicaciones en las últimas semanas. El delantero quiere estar “sí o sí” frente a Boca, aunque su historial de lesiones recientes hace prever que, de ser convocado, integraría el banco de suplentes.