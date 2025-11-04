River sufre por los lesionados antes del Superclásico: quiénes pueden llegar al duelo con Boca
A días del Superclásico ante Boca, el Millonario acumula bajas clave: Colidio está descartado, mientras Driussi y Montiel apuran su recuperación para llegar.
River enfrenta una semana decisiva antes del Superclásico ante Boca por el Torneo Clausura 2025. El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios futbolistas lesionados. La ausencia confirmada es la de Facundo Colidio, mientras que Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel trabajan a contrarreloj para intentar decir presente en la Bombonera.
El “Millonario” atraviesa horas de preocupación de cara al Superclásico del domingo 9 de noviembre. Colidio quedó completamente descartado tras sufrir un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante el último partido, lo que también lo marginará del compromiso posterior ante Vélez. Su ausencia es considerada la más sensible, ya que venía siendo una pieza clave en el ataque de River.
Las mayores esperanzas del cuerpo técnico se depositan en Sebastián Driussi y Montiel, dos jugadores fundamentales que podrían llegar con lo justo. El atacante padece una distensión en el isquiotibial izquierdo, una zona que ya le trajo complicaciones en las últimas semanas. El delantero quiere estar “sí o sí” frente a Boca, aunque su historial de lesiones recientes hace prever que, de ser convocado, integraría el banco de suplentes.
Por su parte, el campeón del mundo sufrió un esguince de rodilla izquierda que lo dejó afuera del partido ante Gimnasia. Sin embargo, su recuperación avanza mejor de lo esperado y hay optimismo en el cuerpo médico de que pueda volver a la titularidad en la Bombonera.
Agustín Ruberto es otra de las novedades positivas: el juvenil regresó a sumar minutos en la Reserva luego de una larga inactividad y podría ser incluido nuevamente en la lista de concentrados. En cambio, la única ausencia prolongada es la de Germán Pezzella, quien no volverá a las canchas hasta mediados de 2026 por una grave lesión de ligamentos.
Cuándo y dónde se juega el Superclásico
El duelo entre Boca y River, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025, se disputará este domingo 9 de noviembre desde las 16.30 en la Bombonera. El encuentro, que se juega como interzonal entre los grupos, será decisivo para ambos equipos en la pelea por los primeros puestos y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
