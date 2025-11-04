Se filtró el perfil de una extenista en una app de citas y sus exigencias generaron debate
Danielle Collins, la exnúmero 7 del mundo, habría publicado un perfil en el que asegura querer “ser una esposa tradicional” y pide que los hombres le envíen su extracto bancario.
Las redes sociales estallaron tras la filtración de un supuesto perfil de la tenista estadounidense Danielle Collins en una aplicación de citas. En el texto, la exnúmero 7 del mundo -actualmente en el puesto 65 del ranking WTA- habría expresado que dejó atrás su etapa de “chica jefa” y ahora busca “una vida tranquila como esposa tradicional”, estableciendo además llamativos requisitos para quienes quieran contactarla.
“Actualmente soy tenista profesional, pero aspiro a ser una esposa tradicional. Así de simple. Ya pasé mi etapa de chica jefa. Solo quiero criar mis gallinas, hornear pan de masa madre y tener algunos bebés”, habría escrito Collins según el New York Post, que fue el primer medio en difundir la información. Además, agregó una frase que desató controversia: “Si vas a mentir sobre tu estatura, déjame en paz. Esto es un no a los bajitos”.
El perfil se volvió viral al instante, y la polémica creció cuando la propia Collins compartió en Instagram mensajes directos que recibió de algunos usuarios. En tono irónico, la tenista comentó: “Si alguien tiene las agallas de escribirme, que adjunte su extracto bancario más reciente ya que están en eso”. Poco después, uno de sus seguidores le envió una captura de su cuenta con una suma millonaria, a lo que ella respondió: “Amor moderno… bueno, ya me desconecto de Internet”.
A sus 31 años, Collins mantiene una reputación de personalidad fuerte dentro del circuito. En el pasado alcanzó la final del Abierto de Australia y acumula más de 1,1 millones de dólares en premios. Tras separarse recientemente de Bryan Kipp, la deportista admitió en una entrevista que está abierta a buscar pareja incluso en realities como The Bachelorette: “Depende del país y del presupuesto, pero lo consideraría”, comentó entre risas.
El episodio volvió a poner en el centro del debate a una jugadora que nunca pasa desapercibida. Entre la ironía, la provocación y la sinceridad brutal, Collins volvió a demostrar que, tanto dentro como fuera de la cancha, sigue siendo una figura que no deja a nadie indiferente.
