Se filtró el perfil de una extenista en una app de citas y sus exigencias generaron debate

image

El perfil se volvió viral al instante, y la polémica creció cuando la propia Collins compartió en Instagram mensajes directos que recibió de algunos usuarios. En tono irónico, la tenista comentó: “Si alguien tiene las agallas de escribirme, que adjunte su extracto bancario más reciente ya que están en eso”. Poco después, uno de sus seguidores le envió una captura de su cuenta con una suma millonaria, a lo que ella respondió: “Amor moderno… bueno, ya me desconecto de Internet”.