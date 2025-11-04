Escándalo en el básquet: un jugador golpeó a un fanático de su propio equipo
Jericole Hellems fue expulsado del Zalakerámia ZTE tras protagonizar una violenta agresión a un hincha luego de una nueva derrota en la liga local.
El básquet de Hungría quedó sacudido por un episodio que generó indignación tanto dentro del país como a nivel internacional. Jericole Hellems, alero estadounidense de 26 años y exjugador de la NCAA, fue despedido por el club Zalakerámia ZTE luego de agredir físicamente a un fanático de su propio equipo tras una derrota por 83-90 ante el Kometa-Kaposvar, la cuarta caída consecutiva del conjunto húngaro.
Según informó la cadena M4 Sport, el altercado se produjo cuando el plantel se acercaba a saludar a los hinchas al finalizar el encuentro. En medio de los reproches de algunos aficionados por el flojo rendimiento del equipo, Hellems discutió con uno de ellos y, tras un intercambio verbal, terminó golpeándolo en el rostro. Compañeros y personal de seguridad intervinieron de inmediato para separarlos y escoltar al jugador al vestuario.
Horas después, el ZTE publicó un comunicado contundente: “Tras el último partido, uno de nuestros jugadores cometió una grave falta antideportiva al agredir a un espectador. Desde ese momento ya no forma parte del equipo, ya que hemos rescindido su contrato”. No obstante, el club también reconoció que investigará a fondo lo ocurrido: “No queremos eludir las causas que llevaron a la agresión. Otras personas también son responsables y analizaremos todas las grabaciones disponibles”.
El incidente derivó en una crisis institucional dentro del ZTE. La dirigencia confirmó la salida del entrenador Tamas Bencze, quien lamentó lo ocurrido y subrayó: “Los partidos deben ser una fiesta, no un lugar para la violencia. Todos queremos ganar, pero esto es inaceptable”. Su reemplazo será el técnico griego Kostas Mexas, quien intentará revertir el difícil presente del equipo.
Hellems había llegado a Hungría para la temporada 2025-26 con experiencia en ligas europeas y la G-League estadounidense. En seis partidos, promedió 11,8 puntos y 3,8 rebotes, pero el ZTE apenas ganó uno de ellos. Con apenas una victoria en nueve presentaciones y una hinchada cada vez más impaciente, el club enfrenta un momento crítico marcado por los malos resultados y la tensión entre jugadores y simpatizantes.
