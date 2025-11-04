Escándalo en el básquet: un jugador golpeó a un fanático de su propio equipo

Según informó la cadena M4 Sport, el altercado se produjo cuando el plantel se acercaba a saludar a los hinchas al finalizar el encuentro. En medio de los reproches de algunos aficionados por el flojo rendimiento del equipo, Hellems discutió con uno de ellos y, tras un intercambio verbal, terminó golpeándolo en el rostro. Compañeros y personal de seguridad intervinieron de inmediato para separarlos y escoltar al jugador al vestuario.