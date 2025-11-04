River sufre por los lesionados antes del Superclásico: quiénes llegarían al duelo con Boca

El “Millonario” atraviesa horas de preocupación de cara al Superclásico del domingo 9 de noviembre. Colidio quedó completamente descartado tras sufrir un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante el último partido, lo que también lo marginará del compromiso posterior ante Vélez. Su ausencia es considerada la más sensible, ya que venía siendo una pieza clave en el ataque de River.