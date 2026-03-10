Noche argentina en UFC: Kevin Vallejos se mide ante Josh Emmett en una pelea clave
El argentino será protagonista del UFC Fight Night durante el próximo sábado frente al estadounidense en Las Vegas y buscará su quinta victoria consecutiva.
El peleador Kevin Vallejos encabezará este sábado el UFC Fight Night en el Apex de Las Vegas frente al estadounidense Josh Emmett, número 11 del ranking pluma. El marplatense de 24 años intentará conseguir su quinta victoria consecutiva en la organización y seguir escalando posiciones.
La expansión de los peleadores argentinos dentro de la competencia continúa creciendo y este sábado tendrá un nuevo capítulo destacado con el argentino como protagonista principal de UFC: se enfrentará al experimentado estadounidense Josh Emmett, actual número 11 del ranking del peso pluma, en el combate estelar de la velada. La cartelera comenzará a las 18 con las peleas preliminares y las principales iniciarán tres horas más tarde.
Kevin Vallejos busca seguir su ascenso en la UFC
El “Chino” Vallejos llegará al combate con el objetivo de conseguir su quinta victoria consecutiva dentro de la organización. En su última presentación, a fines de 2025, logró un triunfo resonante al vencer por nocaut en el segundo asalto al georgiano Giga Chikadze. Ese resultado le permitió escalar hasta el puesto 14 del ranking del peso pluma y consolidarse como una de las promesas de la división.
Ahora tendrá una prueba exigente frente a Emmett. En los papeles, el duelo se perfila como un combate mayormente de pie, con intercambio de golpes potentes y poca lucha en el suelo. Pese a la diferencia de edad, el estadounidense cuenta con la ventaja de la experiencia en peleas a cinco rounds, un formato en el que Vallejos todavía no tiene antecedentes dentro de la compañía.
Josh Emmett, de 41 años, atraviesa un presente diferente al de su rival. El peleador nacido en Arizona perdió sus dos últimas peleas y cerró el 2025 sin victorias. En su presentación más reciente fue finalizado por Youssef Zalal en el primer asalto. Aun así, mantiene la reputación de ser un luchador peligroso y resistente dentro de la categoría.
De hecho, es el único peleador que logró completar cinco rounds frente al campeón Illia Topuria sin ser noqueado ni sometido, aunque aquella pelea terminó en derrota por decisión unánime.
El crecimiento de los argentinos en la UFC
El protagonismo de Vallejos se suma al crecimiento de la presencia argentina dentro de la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. En las últimas semanas se destacó el triunfo de Ailín Pérez, mientras que Sofía Montenegro no pudo presentarse en UFC México debido a problemas de salud.
Además, otros dos argentinos volverán al octágono el próximo 11 de abril: Esteban Ribovics y Francisco Prado. El primero enfrentará al número 6 del ranking del peso ligero, Mateusz Gamrot, con la posibilidad de acercarse al top 15 de la división, mientras que el santafesino se medirá ante Christopher Alvidrez.
