Noche argentina en UFC: Kevin Vallejos se mide ante Josh Emmett en una pelea clave

De hecho, es el único peleador que logró completar cinco rounds frente al campeón Illia Topuria sin ser noqueado ni sometido, aunque aquella pelea terminó en derrota por decisión unánime.

El crecimiento de los argentinos en la UFC

El protagonismo de Vallejos se suma al crecimiento de la presencia argentina dentro de la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. En las últimas semanas se destacó el triunfo de Ailín Pérez, mientras que Sofía Montenegro no pudo presentarse en UFC México debido a problemas de salud.

Además, otros dos argentinos volverán al octágono el próximo 11 de abril: Esteban Ribovics y Francisco Prado. El primero enfrentará al número 6 del ranking del peso ligero, Mateusz Gamrot, con la posibilidad de acercarse al top 15 de la división, mientras que el santafesino se medirá ante Christopher Alvidrez.