La Selección de Brasil reveló su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026
La prenda fue desarrollada junto a Jordan Brand y apuesta por un diseño innovador combinado con tecnología pensada para mejorar el rendimiento de los futbolistas.
Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial 2026, Brasil comenzó a mostrar algunas de las novedades con las que afrontará la máxima cita del fútbol internacional. En las últimas horas, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó oficialmente la camiseta alternativa que utilizará la Selección durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La nueva equipación mantiene el tradicional color azul que históricamente identifica al uniforme suplente de la Canarinha, aunque en esta ocasión incorpora un diseño desarrollado en colaboración con Jordan Brand. La prenda fue presentada con el respaldo del presidente de la CBF, Samir Xaud, y con la participación del delantero Vinicius Jr., una de las principales figuras del seleccionado.
El estreno oficial del uniforme ya tiene fecha. La camiseta será utilizada por primera vez el próximo 26 de marzo en un amistoso frente a Francia que se disputará en el Gillette Stadium de Boston, un partido que servirá como una de las pruebas previas antes del inicio de la Copa del Mundo.
Además de la cuestión estética, uno de los aspectos más destacados del nuevo uniforme es la tecnología aplicada en su fabricación. La camiseta fue desarrollada con el sistema Aero-FIT, un material diseñado para optimizar el rendimiento de los futbolistas durante los partidos de alta exigencia física. Según explicó la CBF, la prenda está confeccionada íntegramente con residuos textiles reciclados y presenta mejoras significativas en comparación con versiones anteriores.
Entre ellas se destaca que el nuevo material es un 11% más liviano que las camisetas de generaciones previas, lo que permite una mayor comodidad para los jugadores. Otro punto importante es la capacidad de ventilación. La estructura incorpora zonas de malla con forma elíptica que favorecen la circulación del aire entre la piel y el tejido. Esta característica hace que la camiseta sea hasta un 238% más transpirable, ayudando a mantener a los futbolistas secos durante los momentos de mayor intensidad dentro del campo.
En cuanto al diseño, la federación explicó que la alianza con Jordan Brand se inspiró en algunos de los depredadores más rápidos y poderosos de la fauna brasileña. Los colores, patrones y detalles gráficos de la camiseta buscan reflejar esa idea de velocidad, agresividad y dominio dentro del juego. "El uniforme aporta una mentalidad excepcional", señaló el comunicado oficial difundido por la entidad, que resaltó el simbolismo detrás de la colaboración entre dos marcas con gran presencia en el mundo del deporte.
Brasil llegará al Mundial 2026 con el objetivo de volver a conquistar el título más importante del fútbol internacional. En la fase de grupos integrará el Grupo C, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia.
El camino hacia la clasificación no estuvo exento de dificultades. La Canarinha terminó en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, una posición que en el formato anterior del torneo habría obligado al equipo a disputar el repechaje. Sin embargo, la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones permitió que el seleccionado brasileño obtuviera el pasaje directo.
De esta manera, Brasil extenderá una marca histórica: es el único país que participó en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde la primera disputa del torneo. Ahora, con Carlo Ancelotti como entrenador y con su nueva camiseta alternativa ya presentada, el equipo comienza a ultimar detalles con la mirada puesta en el gran desafío que se avecina.
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