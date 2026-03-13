La Selección de Brasil reveló su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026

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En cuanto al diseño, la federación explicó que la alianza con Jordan Brand se inspiró en algunos de los depredadores más rápidos y poderosos de la fauna brasileña. Los colores, patrones y detalles gráficos de la camiseta buscan reflejar esa idea de velocidad, agresividad y dominio dentro del juego. "El uniforme aporta una mentalidad excepcional", señaló el comunicado oficial difundido por la entidad, que resaltó el simbolismo detrás de la colaboración entre dos marcas con gran presencia en el mundo del deporte.

Brasil llegará al Mundial 2026 con el objetivo de volver a conquistar el título más importante del fútbol internacional. En la fase de grupos integrará el Grupo C, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia.

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El camino hacia la clasificación no estuvo exento de dificultades. La Canarinha terminó en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, una posición que en el formato anterior del torneo habría obligado al equipo a disputar el repechaje. Sin embargo, la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones permitió que el seleccionado brasileño obtuviera el pasaje directo.

De esta manera, Brasil extenderá una marca histórica: es el único país que participó en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde la primera disputa del torneo. Ahora, con Carlo Ancelotti como entrenador y con su nueva camiseta alternativa ya presentada, el equipo comienza a ultimar detalles con la mirada puesta en el gran desafío que se avecina.