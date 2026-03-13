Atento Boca: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026
La CONMEBOL realizará el próximo 19 de marzo el sorteo de la fase de grupos de sus dos principales torneos continentales. El Xeneize, único argentino cabeza de serie.
El fútbol sudamericano se prepara para uno de los momentos más esperados del calendario: el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. La ceremonia se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 20:00 en la sede de la CONMEBOL ubicada en Luque, Paraguay, donde los clubes clasificados conocerán el camino que deberán recorrer en la etapa inicial de ambos torneos.
En la Copa Libertadores, el máximo certamen continental, Boca será el único representante argentino que integrará el Bombo 1, reservado para los equipos considerados cabezas de serie. El conjunto de la Ribera compartirá ese lugar con clubes de gran peso histórico en el continente como Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
La distribución de los bombos se realiza de acuerdo con el ranking oficial elaborado por la CONMEBOL, que toma en cuenta el rendimiento reciente de los equipos en competencias internacionales. Este sistema determina el orden de los clubes en el sorteo y busca equilibrar la composición de los grupos.
En el segundo bombo aparece una fuerte presencia de equipos sudamericanos de distintos países, entre los que se destacan Estudiantes y Lanús como representantes argentinos. Junto a ellos estarán Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario, lo que anticipa grupos muy competitivos desde el inicio de la competencia.
El tercer bombo también reúne instituciones de tradición en sus ligas nacionales. Allí figuran Junior, Universidad Católica de Chile, Rosario Central e Independiente Santa Fe, además de Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco. Finalmente, el cuarto bombo estará compuesto por Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Independiente Medellín y Deportes Tolima.
El calendario del torneo ya tiene fechas definidas. La fase de grupos de la Libertadores comenzará el 7 de abril y se extenderá durante varias semanas, mientras que los octavos de final se disputarán en agosto, una vez finalizado el Mundial 2026.
Copa Sudamericana: River y Racing dentro del primer bombo
Antes del sorteo de la Libertadores se realizará también el de la Copa Sudamericana, que contará con varios clubes argentinos entre los principales candidatos: River y Racing encabezarán el Bombo 1, acompañados por América de Cali, São Paulo FC, Atlético Mineiro, Grêmio, Olimpia y Santos.
En el Bombo 2 aparecen otros equipos con aspiraciones de protagonismo, como Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre y Cienciano. Por su parte, el tercer bombo incluye a Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River y Macará.
Finalmente, el cuarto bombo estará integrado por Recoleta, Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, Botafogo, Juventud de las Piedras, O’Higgins y Carabobo. Con todos los participantes confirmados, la expectativa crece entre los hinchas que esperan conocer los grupos y comenzar a imaginar el recorrido de sus equipos en las competiciones internacionales más importantes del continente.
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