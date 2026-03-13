Atento Boca: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2032444103120519416&partner=&hide_thread=false ¡Todo listo! El jueves es el sorteo de la Fase de Grupos del a CONMEBOL #Libertadores.



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El calendario del torneo ya tiene fechas definidas. La fase de grupos de la Libertadores comenzará el 7 de abril y se extenderá durante varias semanas, mientras que los octavos de final se disputarán en agosto, una vez finalizado el Mundial 2026.

Copa Sudamericana: River y Racing dentro del primer bombo

Antes del sorteo de la Libertadores se realizará también el de la Copa Sudamericana, que contará con varios clubes argentinos entre los principales candidatos: River y Racing encabezarán el Bombo 1, acompañados por América de Cali, São Paulo FC, Atlético Mineiro, Grêmio, Olimpia y Santos.

En el Bombo 2 aparecen otros equipos con aspiraciones de protagonismo, como Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre y Cienciano. Por su parte, el tercer bombo incluye a Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River y Macará.

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Finalmente, el cuarto bombo estará integrado por Recoleta, Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, Botafogo, Juventud de las Piedras, O’Higgins y Carabobo. Con todos los participantes confirmados, la expectativa crece entre los hinchas que esperan conocer los grupos y comenzar a imaginar el recorrido de sus equipos en las competiciones internacionales más importantes del continente.