"Nos cambiaste la vida": la profunda frase que lleva la remera que el plantel le regaló a Lionel Messi
Se conoció el conmovedor texto estampado en la espalda de las camisetas que los jugadores diseñaron para el cumpleaños 39 del capitán.
El cumpleaños de Lionel Messi se vivió a pura emoción y mística dentro de la concentración argentina. En medio del foco absoluto por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, los futbolistas del plantel volvieron a demostrar que son mucho más que un equipo de fútbol y armaron un regalo sumamente especial para homenajear al líder.
Más temprano, una foto compartida por Rodrigo De Paul en sus redes sociales encendió el furor de los hinchas: en la imagen se veía a toda la delegación rodeando al astro rosarino, cada uno vistiendo una remera blanca estampada en el frente con una foto individual junto al capitán. Sin embargo, faltaba conocer el detalle más íntimo y movilizador de la sorpresa.
La revelación de Tagliafico: el emotivo mensaje para Lionel Messi en la remera
La incógnita sobre qué decía la prenda se develó gracias a Nicolás Tagliafico. El defensor del Lyon subió una nueva postal enfocando la espalda de la camiseta, dejando al descubierto una carta abierta de gratitud y amor firmada por todos los jugadores de la Scaloneta.
El conmovedor texto estampado en el dorso de la remera reza de forma textual: "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Que seas inmensamente feliz!".
La frase —que rápidamente se replicó en millones de cuentas de X e Instagram— condensa a la perfección el sentir de una generación de futbolistas que creció admirando a Messi en la televisión y que luego tuvo el privilegio de acompañarlo a tocar el cielo con las manos en el Maracaná y en Qatar.
El detalle de remarcar que "lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos" expone la devoción de un grupo humano que, lejos de relajarse por las glorias pasadas, se encuentra en este Mundial 2026 más unido y "manija" que nunca, blindando a su capitán en un nuevo aniversario de vida y regalándole un recuerdo que resume el agradecimiento de todo un país.
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