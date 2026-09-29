"Nos tendrían que echar a todos": el sincericidio del DT de una Selección que fue goleada 6-0
El entrenador de El Salvador no encontró explicaciones para la contundente derrota ante Guatemala por la Liga de Naciones de la Concacaf y dejó una frase tajante sobre el futuro del cuerpo técnico.
La Selección de El Salvador sufrió una de sus noches más difíciles en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026. El equipo dirigido por Hernán “Bolillo” Gómez cayó 6-0 frente a Guatemala por la segunda fecha del torneo y quedó expuesto después de una actuación en la que prácticamente no pudo reaccionar.
Luego del partido, el entrenador colombiano afrontó la conferencia de prensa y realizó una contundente autocrítica. Lejos de buscar excusas por el resultado, el director técnico asumió la responsabilidad por el rendimiento de su equipo y cuestionó incluso la continuidad del cuerpo técnico.
La goleada significó un duro golpe para El Salvador, especialmente por el contraste con lo ocurrido en la primera jornada, cuando la selección había conseguido una victoria por 3-1 frente a Martinica. El DTfue contundente al analizar lo ocurrido en el encuentro ante Guatemala.
Bolillo Gómez asumió la responsabilidad tras la goleada
La actuación de El Salvador estuvo lejos de lo que había mostrado en su debut y el resultado terminó reflejando la enorme diferencia que hubo entre ambos equipos. “Nos tendrían que echar a todos mañana”, expresó durante la conferencia de prensa. La frase dejó en claro el nivel de disconformidad del técnico con el desempeño de su selección.
El colombiano tampoco intentó minimizar lo ocurrido dentro del campo de juego. “No tengo nada que hablar porque fuimos un desastre”, sostuvo al referirse a la presentación de El Salvador. Las declaraciones llegaron inmediatamente después de una derrota que generó preocupación dentro del seleccionado y también fuertes cuestionamientos por parte de los hinchas.
Guatemala goleó y no le dio chances a El Salvador
El desarrollo del partido mostró rápidamente la superioridad de Guatemala. Darwin Lom abrió el marcador a los ocho minutos y puso a El Salvador en una situación incómoda desde el comienzo. Rubio Rubín se encargó de ampliar la ventaja y, antes del cierre del primer tiempo, Jehú Fajardo convirtió el tercero. Así, Guatemala llegó al descanso con una diferencia de tres goles y con el partido prácticamente encaminado.
En la segunda mitad, la situación no cambió. Fajardo volvió a aparecer en dos oportunidades para completar su triplete y llevar la diferencia a 5-0. Finalmente, Jorge Aparicio convirtió el sexto tanto y selló una goleada contundente en el Estadio Manuel Felipe Carrera. El Salvador no logró encontrar respuestas en ningún momento del encuentro y terminó sufriendo tres goles en cada tiempo.
El contraste con el debut de El Salvador
La derrota frente a Guatemala representó un cambio rotundo respecto del estreno en la Liga de Naciones de la Concacaf. En la primera fecha, El Salvador había superado 3-1 a Martinica y había comenzado el certamen con expectativas positivas.
Sin embargo, ante Guatemala el equipo tuvo una presentación completamente diferente. La falta de reacción ante los goles y los problemas defensivos quedaron expuestos durante buena parte del encuentro.
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