"Nos tendrían que echar a todos": el sincericidio del DT de una Selección que fue goleada 6-0

El colombiano tampoco intentó minimizar lo ocurrido dentro del campo de juego. “No tengo nada que hablar porque fuimos un desastre”, sostuvo al referirse a la presentación de El Salvador. Las declaraciones llegaron inmediatamente después de una derrota que generó preocupación dentro del seleccionado y también fuertes cuestionamientos por parte de los hinchas.

Guatemala goleó y no le dio chances a El Salvador

El desarrollo del partido mostró rápidamente la superioridad de Guatemala. Darwin Lom abrió el marcador a los ocho minutos y puso a El Salvador en una situación incómoda desde el comienzo. Rubio Rubín se encargó de ampliar la ventaja y, antes del cierre del primer tiempo, Jehú Fajardo convirtió el tercero. Así, Guatemala llegó al descanso con una diferencia de tres goles y con el partido prácticamente encaminado.

En la segunda mitad, la situación no cambió. Fajardo volvió a aparecer en dos oportunidades para completar su triplete y llevar la diferencia a 5-0. Finalmente, Jorge Aparicio convirtió el sexto tanto y selló una goleada contundente en el Estadio Manuel Felipe Carrera. El Salvador no logró encontrar respuestas en ningún momento del encuentro y terminó sufriendo tres goles en cada tiempo.

El contraste con el debut de El Salvador

La derrota frente a Guatemala representó un cambio rotundo respecto del estreno en la Liga de Naciones de la Concacaf. En la primera fecha, El Salvador había superado 3-1 a Martinica y había comenzado el certamen con expectativas positivas.

Sin embargo, ante Guatemala el equipo tuvo una presentación completamente diferente. La falta de reacción ante los goles y los problemas defensivos quedaron expuestos durante buena parte del encuentro.