Novak Djokovic ganó por abandono y pasó a semis en el Abierto de Australia

El serbio, que no falla en una semifinal desde que en el 2018 fue eliminado en octavos por el coreano Hyeon Chung, jugará el viernes contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner, vigente campeón, y el estadounidense Ben Shelton.

En rueda de prensa reconoció su frustración y preocupación, tanto por la gravedad de la lesión como por sus antecedentes físicos: "Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí".

Aunque evitó confirmar un diagnóstico, el italiano se animó a decir lo que siente: "No soy doctor, pero conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado".