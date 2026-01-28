Novak Djokovic ganó por abandono y pasó a semis en el Abierto de Australia
El italiano sufrió un desgarro muscular en su encuentro. “No tengo palabras para describir cómo me siento”, dijo.
Lorenzo Musetti protagonizó el momento más dramático de la jornada en su partido ante Novak Djokovic. El italiano venía jugando un tenis espectacular y se ilusionaba con un triunfo soñado. Después de haber ganado los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, se lesionó y tuvo que abandonar el Australian Open 2026.
Lo que comenzó como un partido perfecto terminó en pesadilla. El oriundo de Carrara estaba a un solo set de llevarse una victoria histórica para su carrera. Además, el nivel de su juego era altísimo, tanto que Djokovic no encontraba forma de complicarlo. Pero en el game del 1-1, sintió una molestia en su pierna derecha y se frenó.
Miró a su palco Musetti, a su entrenador el español Jose Perlas. Contrariado, cariacontecido. No podía. Después de tener más de la mitad del recorrido hecho veía que algo se interponía en su sueño de alcanzar las semifinales de un Grand Slam. Un problema físico. Fue atendido por el médico de pista. Volvió, lo intentó. Pero cuando perdía por 3-1 en el tercer set y se habían disputado una hora y 59 minutos decidió decir basta.
Djokovic, que ganó su pase a cuartos por la incomparecencia del checo Jakub Mensik en octavos de final, lesionado, se topó otra vez con un golpe de fortuna en cuartos. La lesión de Musetti le rescató. El italiano solo había ganado uno de los diez enfrentamientos previos que jugó con el serbio, ninguno de los cuatro en Grand Slam. Pero esta vez parecía diferente.
"No sé qué decir salvo que lo siento por él. Jugó mucho mejor, y esta noche iba de camino a casa. No sé qué decir, estas cosas pasan en el deporte. Me ha pasado varias veces. Estar en cuartos de final de un Grand Slam con dos sets arriba y tener el control total. En fin, qué mala suerte. No sé qué más decir. Le deseo una pronta recuperación y, sin duda, debería haber ganado hoy", reconoció Novak Djokovic en la pista tras su clasificación para semifinales.
El serbio, que no falla en una semifinal desde que en el 2018 fue eliminado en octavos por el coreano Hyeon Chung, jugará el viernes contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner, vigente campeón, y el estadounidense Ben Shelton.
En rueda de prensa reconoció su frustración y preocupación, tanto por la gravedad de la lesión como por sus antecedentes físicos: "Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí".
Aunque evitó confirmar un diagnóstico, el italiano se animó a decir lo que siente: "No soy doctor, pero conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado".
