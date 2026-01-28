River llegó a un acuerdo con Parma por Luca Scarlato: conservará un porcentaje a futuro

image

La denuncia ante la FIFA contra el representante

Más allá del acuerdo con Parma, River avanzó con una denuncia ante la FIFA contra el representante Martín Guastadisegno, apoderado de Scarlato. El club solicitó la revocación de su licencia como agente FIFA y la aplicación de sanciones económicas.

Desde Núñez acusaron al agente de “inducción y promoción de la desvinculación de un jugador juvenil”, enmarcando su conducta dentro de “un patrón reiterado de actuación” que afecta a clubes formadores y al sistema de desarrollo de futbolistas. River sostuvo que la intervención del representante “no fue pasiva ni neutral”, sino que tuvo una influencia decisiva sobre el jugador y su familia, vulnerando los principios de integridad, lealtad deportiva y protección de menores establecidos por la FIFA.