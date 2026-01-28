River llegó a un acuerdo con Parma por Luca Scarlato: conservará un porcentaje a futuro
El Millonario alcanzó un acuerdo con Parma por Luca Scarlato tras la salida del juvenil por patria potestad y aseguró beneficios económicos futuros.
Luego de semanas de tensión y advertencias formales, River logró resolver el conflicto con Parma por la salida de Luca Scarlato. El club argentino había notificado a la entidad italiana que iniciaría acciones judiciales ante la FIFA, pero finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo.
El “Millonario” consiguió retener un porcentaje de la ficha del futbolista, lo que le permitirá percibir ingresos en caso de una futura transferencia. Desde Núñez remarcaron que se trata de un rédito tanto inmediato como a largo plazo para la institución.
River había advertido a Parma, Sampdoria, Milan y Ajax que avanzaría judicialmente si contrataban al juvenil sin negociar con el club formador. Esa postura provocó que tres de las cuatro instituciones desistieran, mientras que Parma optó por iniciar un diálogo que derivó en el convenio definitivo.
El acuerdo entre River y Parma
La primera propuesta del club italiano contemplaba únicamente el reconocimiento de derechos formativos mediante un porcentaje a futuro, como ocurrió en los casos de Joaquín Panichelli y Giuliano Simeone. Más tarde, Parma presentó una segunda oferta que incluía un resarcimiento económico que no alcanzaba el €1.000.000. Finalmente, River confirmó el acuerdo, aunque sin brindar cifras ni porcentajes específicos. En su comunicado oficial, el club se limitó a señalar que el convenio reconoce “beneficios económicos futuros a favor de River Plate”.
En el texto difundido, la institución expresó: “El Club Atlético River Plate informa que ante la decisión unilateral del jugador Luca Scarlato de dejar la Institución, se ha alcanzado un acuerdo con el club italiano Parma Calcio 1913”. Además, destacó que el entendimiento permite “mantener y seguir consolidando su histórica relación institucional”.
La denuncia ante la FIFA contra el representante
Más allá del acuerdo con Parma, River avanzó con una denuncia ante la FIFA contra el representante Martín Guastadisegno, apoderado de Scarlato. El club solicitó la revocación de su licencia como agente FIFA y la aplicación de sanciones económicas.
Desde Núñez acusaron al agente de “inducción y promoción de la desvinculación de un jugador juvenil”, enmarcando su conducta dentro de “un patrón reiterado de actuación” que afecta a clubes formadores y al sistema de desarrollo de futbolistas. River sostuvo que la intervención del representante “no fue pasiva ni neutral”, sino que tuvo una influencia decisiva sobre el jugador y su familia, vulnerando los principios de integridad, lealtad deportiva y protección de menores establecidos por la FIFA.
