Novak Djokovic habló de la derrota de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado
El tenista celebró el cambio político en su país, evitó hablar del trato que recibió del gobierno anterior y debuta este martes en el Masters 1000 de París.
Novak Djokovic se refirió a la derrota electoral de Aleksandar Vucic en Serbia y pidió mirar hacia adelante. “El pasado es pasado, y ojalá este sea un nuevo comienzo para el país”, dijo el lunes en París, antes del Masters 1000 de la ciudad. Lo hizo una semana después de que una lista respaldada por los estudiantes pusiera fin a 14 años de gobierno del partido del presidente.
Consultado por el trato injusto que recibió del gobierno anterior, el tenista evitó extenderse. Aclaró que se considera patriota, pero que siempre representó a su pueblo y no a las autoridades, y se mostró contento con los cambios. Ya el 27 de octubre había celebrado el resultado y había dicho que se rompió el culto a la personalidad de una sola figura.
El 25 de octubre, tras casi dos años de protestas, la lista estudiantil, encabezada por Ilija Srdanovic, obtuvo el 52,7% de los votos y 140 de las 250 bancas del Parlamento. La coalición de Vucic sacó el 39,2% y 104 bancas, según la Comisión Electoral. Vucic reconoció la derrota.
Djokovic habló de la derrota de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado
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Las protestas empezaron tras el derrumbe de la marquesina de la estación de trenes de Novi Sad, el 1 de noviembre de 2024, que dejó 16 muertos según varios medios. Djokovic, que durante años evitó hablar de política, empezó a respaldar a los estudiantes en diciembre de 2024, con mensajes en redes y gestos como un buzo de apoyo en el clásico de básquet entre Estrella Roja y Partizan.
Ese apoyo lo convirtió en blanco de tabloides oficialistas: el diario Informer lo acusó de haber “huido” a Grecia, adonde se mudó con su familia. Vucic evitó atacarlo en público. El torneo de Belgrado, que pertenece a una empresa de su hermano, pasó a jugarse en Atenas.
Novak Djokovic en el Masters de París
A los 39 años, el serbio llega con problemas de salud que dijo estar cerca de resolver. En 2026 fue finalista del Abierto de Australia y semifinalista de Wimbledon, ganó su título número 102 en Beijing y es 11º en la carrera a las Finales de la ATP en Turín, donde clasifican los ocho mejores. Debuta este martes ante Valentin Vacherot.
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