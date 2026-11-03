Novak Djokovic habló de la derrota de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado

Ese apoyo lo convirtió en blanco de tabloides oficialistas: el diario Informer lo acusó de haber “huido” a Grecia, adonde se mudó con su familia. Vucic evitó atacarlo en público. El torneo de Belgrado, que pertenece a una empresa de su hermano, pasó a jugarse en Atenas.

Novak Djokovic en el Masters de París

A los 39 años, el serbio llega con problemas de salud que dijo estar cerca de resolver. En 2026 fue finalista del Abierto de Australia y semifinalista de Wimbledon, ganó su título número 102 en Beijing y es 11º en la carrera a las Finales de la ATP en Turín, donde clasifican los ocho mejores. Debuta este martes ante Valentin Vacherot.