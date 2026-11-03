Subasta solidaria de la UBA: Franco Colapinto y Manu Ginóbili se sumaron a campeones del mundo con prendas

Figuras del deporte argentino se sumaron a una causa solidaria. La Universidad de Buenos Aires organizará por primera vez la Noche de la UBA, un evento benéfico con subasta, para equipar al Hospital de Clínicas José de San Martín con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Será el jueves 12 de noviembre, a las 20, en la Facultad de Derecho.