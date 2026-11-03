Subasta solidaria de la UBA: Franco Colapinto y Manu Ginóbili se sumaron a campeones del mundo con prendas
La Noche de la UBA, el 12 de noviembre, busca equipar al Hospital de Clínicas con una plataforma robótica quirúrgica, y la entrada cuesta U$S 1.000.
Figuras del deporte argentino se sumaron a una causa solidaria. La Universidad de Buenos Aires organizará por primera vez la Noche de la UBA, un evento benéfico con subasta, para equipar al Hospital de Clínicas José de San Martín con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Será el jueves 12 de noviembre, a las 20, en la Facultad de Derecho.
De la Selección campeona del mundo en Qatar 2022 hubo varios aportes. Dibu Martínez, convocado a la Selección tras su operación, donó un par de guantes. Julián Álvarez, Enzo Fernández y Cuti Romero aportaron camisetas autografiadas.
También sumaron los clubes. River donó una camiseta firmada por jugadores del plantel que formaron parte del equipo campeón en Qatar, y Leandro Paredes, que viene de ganar el clásico, entregó una camiseta de Boca firmada por sus compañeros.
Franco Colapinto, que viene de correr en el Gran Premio de México, aportó una gorra autografiada. Desde el básquet, Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, dos leyendas de la Generación Dorada, donaron camisetas de la Selección con sus firmas.
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Cómo colaborar con el Hospital de Clínicas
Hay varias formas de participar:
- Asistir al evento con una entrada de 1.000 dólares.
- Hacer una donación sin monto.
- Participar de la subasta online.
- Sumarse como empresa mediante patrocinios.
Las prendas que subastará la UBA
- Camiseta de Fabricio Oberto.
- Camiseta de Emanuel Ginóbili
- Camiseta de Julián Álvarez.
- Camiseta de Enzo Fernández.
- Camiseta de Cuti Romero.
- Guantes de Dibu Martínez.
- Gorra firmada por Franco Colapinto.
- Camiseta de Boca de Leandro Paredes, firmada por sus compañeros.
- Camiseta de River firmada por los campeones del mundo del plantel.
- Camiseta de Néstor Craviotto de la Selección Nacional de 1993.
La UBA adelantó que la idea es repetir la Noche Solidaria todos los años, con una causa distinta cada vez. Esta primera edición apunta a la salud.
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