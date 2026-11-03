Tomás Aranda se recupera en tiempo récord y Boca lo evalúa para Defensa y Justicia
La joyita xeneize ya entrena a la par del grupo tras la fractura de peroné y Arruabarrena lo ve en condiciones de ser citado para definir la tabla anual.
Tomás Aranda acelera su recuperación y Boca podría contar con él antes de lo previsto. El juvenil, que en pocos meses se convirtió en una de las figuras del equipo, ya se entrena junto a sus compañeros y tiene chances concretas de ser convocado para la última fecha ante Defensa y Justicia, el sábado en la Bombonera, donde se define la tabla anual.
El futbolista fue operado el 27 de octubre por una fractura de peroné, una lesión que parecía dejarlo afuera del último tramo del año. Rodolfo Arruabarrena tiene la idea de llevarlo de a poco, pero la realidad cambió el panorama: en el cuerpo técnico lo ven bien físicamente y con ritmo, y evalúan seriamente citarlo.
Su último partido con la camiseta de Boca fue el 24 de agosto, en el empate 1-1 con Racing. Es una inactividad no tan larga, un factor que le facilita volver rápido. Aranda será exigido a lo largo de la semana y, si llega en condiciones, podría sumar minutos ante Defensa.
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El caso de Adam Bareiro, más lento y en Boca lo esperan
Distinta es la situación de Adam Bareiro. El delantero también trabajó a la par del plantel este lunes, pero apunta a estar disponible para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, el 14 de noviembre. El 9 viene de una larga inactividad: su último partido fue el 9 de mayo ante Huracán, cuando sufrió un doble desgarro en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Después se complicó con una hernia de disco lumbar por la que lo operaron, así que su regreso será más gradual.
Con la mejora de Aranda, el Xeneize podría tener a su joya no solo para la semifinal de la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana, sino también para el cierre de la fase regular, en busca de consagrarse campeón de la anual.
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