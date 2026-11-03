Tomás Aranda se recupera en tiempo récord y Boca lo evalúa para Defensa y Justicia

El caso de Adam Bareiro, más lento y en Boca lo esperan

Distinta es la situación de Adam Bareiro. El delantero también trabajó a la par del plantel este lunes, pero apunta a estar disponible para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, el 14 de noviembre. El 9 viene de una larga inactividad: su último partido fue el 9 de mayo ante Huracán, cuando sufrió un doble desgarro en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Después se complicó con una hernia de disco lumbar por la que lo operaron, así que su regreso será más gradual.