Estudiantes acordó con Inter de Milán la llegada de Tomás Palacios a préstamo
El defensor de 22 años llega desde el Inter de Milán al pincha a préstamo por un año con opción de compra.
En las últimas horas, Estudiantes de La Plata concretó la incorporación de Tomás Palacios, marcador central de 22 años, en una operación que ya había sido adelantada por el medio 0221.com.ar. El acuerdo con el Inter de Milán se selló bajo la modalidad de préstamo por un año con opción de compra, una fórmula que le permite al club platense fortalecer su plantel sin realizar un desembolso elevado en lo inmediato.
De cara a un nuevo año competitivo, el defensor ya es oficialmente refuerzo del Pincha y se suma con el objetivo de aportar presencia física, altura y solidez aérea a la defensa. Con sus 1,96 metros, Palacios encaja en el perfil que buscaba el cuerpo técnico para robustecer la última línea y ampliar las alternativas en un sector clave del equipo.
Un central joven con proyección
Durante la temporada 2024, Palacios tuvo un rendimiento destacado en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde mostró regularidad y personalidad, lo que despertó el interés del fútbol europeo. Ese nivel llevó al Inter a adquirir su pase y sumarlo a su órbita, aunque ahora el defensor retorna al fútbol argentino en busca de continuidad y rodaje competitivo.
El plan defensivo del Pincha
La llegada de Palacios se da en un contexto en el que Estudiantes sigue atento a la posible vuelta de Marcos Rojo, cuyo futuro todavía está en definición y se resolvería en los próximos días. Más allá de ese escenario, la intención del cuerpo técnico es contar con más variantes en el puesto de segundo marcador central, pensando en la exigencia del calendario y la necesidad de profundidad en el plantel.
Con este movimiento, Estudiantes apuesta por un defensor joven, con experiencia reciente en el fútbol local y proyección internacional, que puede transformarse en una pieza importante dentro de la estructura defensiva del equipo.
