Estudiantes acordó con Inter de Milán la llegada de Tomás Palacios a préstamo

El plan defensivo del Pincha

La llegada de Palacios se da en un contexto en el que Estudiantes sigue atento a la posible vuelta de Marcos Rojo, cuyo futuro todavía está en definición y se resolvería en los próximos días. Más allá de ese escenario, la intención del cuerpo técnico es contar con más variantes en el puesto de segundo marcador central, pensando en la exigencia del calendario y la necesidad de profundidad en el plantel.