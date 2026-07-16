¿Nueva cábala? El guiño en el posteo de Lionel Messi tras pasar a la final del Mundial 2026

Aquella noche, el capitán convirtió un gol de penal y fue una de las grandes figuras del equipo de Lionel Scaloni, que días más tarde terminaría levantando la Copa del Mundo tras vencer a Francia en una final inolvidable. La coincidencia no pasó desapercibida en las redes sociales, donde muchos hinchas comenzaron a hablar de una posible "cábala" del astro argentino.