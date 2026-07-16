¿Nueva cábala? El guiño en el posteo de Lionel Messi tras pasar a la final del Mundial 2026
El capitán de la Selección argentina publicó el mismo mensaje que había compartido después de eliminar a Croacia en las semifinales del Mundial 2022.
Lionel Messi volvió a dejar un guiño que despertó la ilusión de los hinchas argentinos. Tras la victoria ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el capitán de la Albiceleste compartió en sus redes sociales un mensaje idéntico al que había publicado luego del triunfo frente a Croacia en Qatar 2022.
"¡A LA FINAL! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió el capitán junto a una serie de imágenes del encuentro disputado ante los ingleses.
La publicación rápidamente se llenó de miles de comentarios y "me gusta", entre ellos el del piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, además de numerosos mensajes de los hinchas que celebraron una nueva actuación histórica del rosarino.
El detalle que despertó la ilusión de los hinchas argentinos
Lo que más llamó la atención fue que el mensaje compartido por Messi es exactamente el mismo que había publicado el 13 de diciembre de 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar.
Aquella noche, el capitán convirtió un gol de penal y fue una de las grandes figuras del equipo de Lionel Scaloni, que días más tarde terminaría levantando la Copa del Mundo tras vencer a Francia en una final inolvidable. La coincidencia no pasó desapercibida en las redes sociales, donde muchos hinchas comenzaron a hablar de una posible "cábala" del astro argentino.
A sus 39 años, Messi continúa batiendo récords y tendrá una nueva oportunidad de hacer historia el próximo domingo, cuando la Selección argentina enfrente a España en busca del bicampeonato mundial.
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