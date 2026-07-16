La mañana después de la hazaña: la foto con Lionel Messi que posteó Rodrigo de Paul
La clasificación frente a Inglaterra dejó una noche inolvidable para la Selección Argentina, pero también un momento de tranquilidad antes de volver al trabajo.
Después de una noche de emociones intensas y de una clasificación histórica a la final del Mundial 2026, la Selección Argentina comenzó a vivir una jornada mucho más relajada en la concentración instalada en Atlanta. El plantel aprovechó las primeras horas del día para recuperarse físicamente antes de regresar a los entrenamientos, aunque una imagen publicada por Rodrigo De Paul terminó captándose toda la atención de los hinchas.
El mediocampista compartió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó. En la fotografía aparece junto a Lionel Messi durante el desayuno, ambos compartiendo unos mates y disfrutando de un momento de tranquilidad luego del inolvidable triunfo por 2-1 frente a Inglaterra.
"¡Buen día!", escribió De Paul junto a varias banderas argentinas, acompañando una imagen que reflejó el excelente clima que se vive puertas adentro del seleccionado después de conseguir el boleto para disputar una nueva final mundialista.
La publicación permitió observar la cercanía que mantienen ambos futbolistas, protagonistas de una sociedad que se consolidó durante los últimos años y que volvió a resultar determinante para el equipo dirigido por Lionel Scaloni a lo largo de este Mundial.
La imagen también transmitió la serenidad con la que el plantel afronta las horas posteriores a uno de los partidos más exigentes del torneo. Tras la enorme descarga emocional vivida frente a Inglaterra, los jugadores disfrutaron de un breve descanso antes de volver a enfocarse en el compromiso más importante del campeonato.
Sin demasiado tiempo para prolongar la celebración, la agenda de la Scaloneta ya tiene marcado el siguiente objetivo. Durante la jornada, el cuerpo técnico encabezará una práctica regenerativa destinada principalmente a los futbolistas que acumularon mayor desgaste físico durante la semifinal disputada en Atlanta. El entrenamiento servirá además para que Scaloni comience a evaluar el estado de cada integrante del plantel y empiece a diagramar el equipo que buscará defender el título mundial frente a España.
Una vez finalizada la práctica, la delegación emprenderá viaje hacia Nueva Jersey, ciudad que será sede del partido decisivo del próximo domingo. Allí completará los últimos entrenamientos antes del gran encuentro y realizará el reconocimiento del estadio donde buscará conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.
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