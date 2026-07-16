La mañana después de la hazaña: la foto con Lionel Messi que posteó Rodrigo de Paul

Sin demasiado tiempo para prolongar la celebración, la agenda de la Scaloneta ya tiene marcado el siguiente objetivo. Durante la jornada, el cuerpo técnico encabezará una práctica regenerativa destinada principalmente a los futbolistas que acumularon mayor desgaste físico durante la semifinal disputada en Atlanta. El entrenamiento servirá además para que Scaloni comience a evaluar el estado de cada integrante del plantel y empiece a diagramar el equipo que buscará defender el título mundial frente a España.

Una vez finalizada la práctica, la delegación emprenderá viaje hacia Nueva Jersey, ciudad que será sede del partido decisivo del próximo domingo. Allí completará los últimos entrenamientos antes del gran encuentro y realizará el reconocimiento del estadio donde buscará conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.