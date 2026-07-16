"Destrozados" y "Derrotados por Messi": así reflejaron los medios ingleses la victoria de Argentina

Por su parte, The Guardian recurrió a un tono más sobrio y resumió el desenlace con el título "Cambio y fuera". En su análisis explicó que Argentina convirtió dos goles en los últimos minutos del encuentro y terminó con el sueño inglés de disputar una nueva final mundialista.

The Independent también puso el foco en el desenlace agónico del compromiso. Bajo el encabezado "La decepción de Inglaterra", repasó cómo el conjunto británico no pudo defender la ventaja conseguida en el segundo tiempo y quedó eliminado luego de recibir dos tantos en el cierre del partido.

El Daily Telegraph apuntó especialmente al desarrollo táctico del encuentro. "Se acaba el sueño de Inglaterra en el Mundial", tituló el periódico antes de analizar que el equipo dejó escapar una ventaja importante y permitió la recuperación argentina. Además, señaló que el encuentro "se vio empañado por jugadas sucias", una apreciación que generó repercusiones, aunque también reconoció que el seleccionado conducido por Lionel Scaloni terminó imponiéndose para acceder a la final frente a España.

Otra de las portadas que llamó la atención fue la del Daily Mail, que eligió un enfoque más emocional para describir el impacto de la derrota. "La noche en que nuestro sueño finalmente se desvaneció. Agonía en todo el país tras la eliminación de los Leones de Harry Kane a manos de... ya saben quién", publicó el diario, evitando mencionar directamente a Lionel Messi en el título, aunque luego destacó dentro de su cobertura la decisiva participación del capitán argentino, autor de las asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Más allá de los distintos estilos editoriales, hubo un punto en común entre prácticamente todos los medios británicos: el reconocimiento al cambio de rumbo que tuvo el partido en los minutos finales. Las crónicas coincidieron en que Inglaterra dejó escapar una oportunidad muy importante después de ponerse en ventaja y destacaron la capacidad de reacción de una Selección Argentina que volvió a demostrar personalidad en un escenario de máxima exigencia.

Con esta derrota, el conjunto inglés continúa sin alcanzar una final mundialista desde 1966, mientras que Argentina disputará una nueva definición por el título. El próximo domingo enfrentará a España con el objetivo de conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia y consolidar un ciclo que ya figura entre los más exitosos del fútbol argentino.