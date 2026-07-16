"Destrozados" y "Derrotados por Messi": así reflejaron los medios ingleses la victoria de Argentina
Los principales medios del Reino Unido dedicaron sus portadas a la memorable derrota frente a la Albiceleste en las semifinales del Mundial 2026
La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra por 2-1 para acceder a la final del Mundial 2026 no solo generó una enorme celebración del lado albiceleste. Del otro lado del Atlántico, la prensa británica amaneció con un tono de profunda decepción tras una derrota que volvió a dejar a los ingleses sin la posibilidad de disputar el partido decisivo de una Copa del Mundo, una cuenta pendiente que se mantiene desde la consagración de 1966.
Los principales periódicos del Reino Unido reflejaron ese sentimiento en sus tapas y análisis, donde predominaron palabras como "agonía", "decepción", "destrozados" y "desilusión". Al mismo tiempo, varios medios reconocieron la reacción argentina en los minutos finales y destacaron la influencia de Lionel Messi en una remontada que modificó por completo el destino de la semifinal disputada en Atlanta.
Golpeados por la derrota: los medios ingleses liquidaron a su Selección y a Tomas Tuchel
Uno de los diarios que sintetizó el estado de ánimo fue el Daily Express, cuya portada estuvo encabezada por la frase "La agonía de una espera interminable". El medio hizo referencia al nuevo intento frustrado de Inglaterra por volver a conquistar un Mundial y remarcó que el sueño de repetir la histórica consagración de 1966 volvió a quedar trunco frente a la Argentina.
En la misma línea se expresó el Daily Mirror, que eligió un título todavía más contundente para describir la eliminación. "Agonía en el Mundial para los Tres Leones. Inglaterra 1-2 Argentina. Destrozados", publicó el periódico, que además destacó cómo el equipo de Thomas Tuchel no logró sostener la ventaja obtenida gracias al gol de Anthony Gordon y terminó sufriendo la reacción del vigente campeón del mundo.
El Daily Star optó por un enfoque diferente. En su portada apareció una imagen de Harry Kane junto a Lionel Messi acompañada por el título "Derrotados por Messi", utilizando además un juego de palabras en inglés con el apellido del delantero británico. Más allá del golpe, el diario dejó un mensaje de respaldo hacia el seleccionado nacional al señalar que seguían sintiéndose orgullosos de los Tres Leones pese a la eliminación.
Por su parte, The Guardian recurrió a un tono más sobrio y resumió el desenlace con el título "Cambio y fuera". En su análisis explicó que Argentina convirtió dos goles en los últimos minutos del encuentro y terminó con el sueño inglés de disputar una nueva final mundialista.
The Independent también puso el foco en el desenlace agónico del compromiso. Bajo el encabezado "La decepción de Inglaterra", repasó cómo el conjunto británico no pudo defender la ventaja conseguida en el segundo tiempo y quedó eliminado luego de recibir dos tantos en el cierre del partido.
El Daily Telegraph apuntó especialmente al desarrollo táctico del encuentro. "Se acaba el sueño de Inglaterra en el Mundial", tituló el periódico antes de analizar que el equipo dejó escapar una ventaja importante y permitió la recuperación argentina. Además, señaló que el encuentro "se vio empañado por jugadas sucias", una apreciación que generó repercusiones, aunque también reconoció que el seleccionado conducido por Lionel Scaloni terminó imponiéndose para acceder a la final frente a España.
Otra de las portadas que llamó la atención fue la del Daily Mail, que eligió un enfoque más emocional para describir el impacto de la derrota. "La noche en que nuestro sueño finalmente se desvaneció. Agonía en todo el país tras la eliminación de los Leones de Harry Kane a manos de... ya saben quién", publicó el diario, evitando mencionar directamente a Lionel Messi en el título, aunque luego destacó dentro de su cobertura la decisiva participación del capitán argentino, autor de las asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
Más allá de los distintos estilos editoriales, hubo un punto en común entre prácticamente todos los medios británicos: el reconocimiento al cambio de rumbo que tuvo el partido en los minutos finales. Las crónicas coincidieron en que Inglaterra dejó escapar una oportunidad muy importante después de ponerse en ventaja y destacaron la capacidad de reacción de una Selección Argentina que volvió a demostrar personalidad en un escenario de máxima exigencia.
Con esta derrota, el conjunto inglés continúa sin alcanzar una final mundialista desde 1966, mientras que Argentina disputará una nueva definición por el título. El próximo domingo enfrentará a España con el objetivo de conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia y consolidar un ciclo que ya figura entre los más exitosos del fútbol argentino.
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