Nueva lesión de Aaron Anselmino y preocupación en Borussia Dortmund: qué le pasó

A eso se suma que aún debe afrontar dos compromisos exigentes: visitar al Tottenham y recibir al Inter de Milán, duelos que exigirán el máximo del plantel. En este contexto, la posible ausencia de Anselmino representa un golpe sensible. El defensor venía mostrando seguridad, intensidad en la marca y una madurez llamativa para su edad, por lo que su recuperación será observada con lupa.

aaron anselmino 2

El cuerpo médico definirá en las próximas horas si podrá estar disponible para los últimos desafíos del 2025 ante Friburgo y Borussia Monchengladbach por la Bundesliga. En Dortmund, por ahora, la consigna es esperar el diagnóstico oficial, pero el clima es de cautela y preocupación ante un nuevo freno en el ascenso futbolístico del argentino.