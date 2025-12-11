Nueva lesión de Aaron Anselmino y preocupación en Borussia Dortmund: qué le pasó
La molestia muscular del joven defensor surgido de la cantera de Boca vuelve a generar preocupación en el tramo final del año para el equipo alemán.
El Borussia Dortmund atraviesa horas de inquietud luego de que Aaron Anselmino fuera sustituido de manera prematura en el empate 2-2 frente al Bodo/Glimt por la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League 2025/26. El defensor argentino, que se había consolidado como una pieza clave en el esquema de Niko Kova, pidió el cambio a los 73 minutos tras sentir un tirón que, según las primeras impresiones, sería una nueva complicación muscular.
Su salida encendió las alarmas en un club que ya lo había visto sufrir contratiempos físicos a lo largo del año y que ahora teme perderlo nuevamente en un momento decisivo del calendario. La acción que derivó en su dolencia se produjo en una disputa con el atacante Andreas Helmersen. Anselmino anticipó con determinación y logró despejar, pero ese esfuerzo terminó desencadenando la molestia que lo obligó a dejar la cancha para que ingresara Emre Can.
Si bien todavía no se divulgó el parte médico oficial, en Dortmund aguardan detalles para determinar la gravedad del cuadro. Internamente, reconocen que existe el temor de que la lesión siga un patrón semejante al episodio que lo marginó en septiembre, cuando debió estar afuera siete encuentros, entre Bundesliga y Champions League.
La preocupación no es infundada: en el primer semestre, cuando aún pertenecía al Chelsea, Anselmino había atravesado otra lesión prolongada bajo la conducción de Enzo Maresca, perdiéndose cerca de tres meses de actividad y acumulando un total de 17 partidos sin poder jugar entre la Premier League y la UEFA Conference League. Por eso, cualquier contratiempo físico en el zaguero de 20 años despierta especial atención en el cuerpo técnico y en la dirigencia.
El resultado del encuentro tampoco acompañó. El Dortmund, que venía de golear 4-1 al Villarreal, necesitaba reafirmarse para seguir firme en la pelea por un pasaje directo a los octavos de final. Sin embargo, con el empate quedó en 11 puntos y descendió al décimo lugar de la tabla de la Fase de Liga, situación que lo obliga, por ahora, a pensar en los playoffs para intentar meterse entre los mejores.
A eso se suma que aún debe afrontar dos compromisos exigentes: visitar al Tottenham y recibir al Inter de Milán, duelos que exigirán el máximo del plantel. En este contexto, la posible ausencia de Anselmino representa un golpe sensible. El defensor venía mostrando seguridad, intensidad en la marca y una madurez llamativa para su edad, por lo que su recuperación será observada con lupa.
El cuerpo médico definirá en las próximas horas si podrá estar disponible para los últimos desafíos del 2025 ante Friburgo y Borussia Monchengladbach por la Bundesliga. En Dortmund, por ahora, la consigna es esperar el diagnóstico oficial, pero el clima es de cautela y preocupación ante un nuevo freno en el ascenso futbolístico del argentino.
