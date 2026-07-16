¿Final con barbijo? Nueva York en alerta por la contaminación en el aire debido al humo que llega desde Canadá

Cuál es la calidad del aire en Nueva York

Los índices de calidad del aire aumentaron en muchas zonas hasta valores de entre 151 y 200, lo que corresponde al nivel "insalubre", que pone en riesgo a la población más vulnerable.

Pero en Nueva York los valores llegaron a estar entre 201 y 300, clasificados como "muy insalubre", cuando el riesgo de efectos negativos para la salud aumenta para toda la población.

El principal problema del humo de los incendios forestales es la presencia de material particulado en suspensión, especialmente las denominadas PM2.5, las finas partículas inhalables que pueden resultar peligrosas para los pulmones y el sistema cardiovascular.

No se trata del humo de una chimenea con mal tiraje, sino de una verdadera amenaza a la salud pública.

Hasta cuándo podría durar el humo

Las condiciones provocadas por el calor y el humo deberían persistir al menos hasta el viernes tanto en Nueva York y Nueva Jersey como en Chicago, Cleveland, Detroit y Minneapolis.

La mejora se espera para el sábado, con la llegada de tormentas y un descenso de las temperaturas, que volverían a ubicarse por debajo de los 30 grados.

Así, en el peor de los casos se vería afectado el partido que disputarán Francia e Inglaterra por el tercer lugar en el Mundial 2026, pero la final entre la Selección argentina y España seguiría en pie en el New York-New Jersey Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.

La respuesta está en el viento, de veras, porque si el humo vuelve a concentrarse a nivel del suelo y el índice de calidad del aire en las inmediaciones de Manhattan supera los 150 puntos, el partido podría resultar especialmente exigente para los futbolistas.

A los espectadores más vulnerables se les recomendaría limitar la exposición o utilizar una mascarilla N95 para evitar daños en los pulmones.