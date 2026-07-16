¿Final con barbijo? Nueva York en alerta por la contaminación en el aire debido al humo que llega desde Canadá
Los incendios forestales en territorio canadiense deterioraron la calidad del aire en la ciudad de Nueva York, donde se disputará la final del Mundial 2026.
Como no faltaba nada para agregarle épica a la final del Mundial 2026, la ciudad de Nueva York, cerca de donde se disputará este domingo el partido decisivo entre la Selección argentina y España, se encuentra estos momento invadida por el humo proviniente de Canadá.
La población volvió a sacar los barbijos a la calle para sobrevivir a días de aire color sepia, producto del viento del norte que acercó las columnas de humo de unos 850 focos de incendios forestales detectados en la región de los Grandes Lagos, que Canadá comparte con Estados Unidos.
En las últimas horas se declaró una veintena de focos nuevos, lo que afectó la calidad del aire en varios estados de Estados Unidos, desde Michigan y Minnesota hasta Nueva York y Filadelfia. El calor al ras del suelo es otro factor de alarma.
Como primera medida, las autoridades advirtieron sobre un deterioro de las condiciones de respiración, aunque precisaron que la situación todavía no alcanza los niveles críticos registrados en 2023, cuando el calor extremo y la sequía provocaron el incendio de 18 millones de hectáreas en Canadá y la nube de humo cruzó el Atlántico hasta llegar a las costas de España y Portugal.
En Toronto, que es la mayor ciudad de Ontario y la más cercana a la zona afectada por los incendios, las autoridades recomendaron a los habitantes permanecer en sus casas y se cancelaron los programas recreativos de verano para niños.
Cuál es la calidad del aire en Nueva York
Los índices de calidad del aire aumentaron en muchas zonas hasta valores de entre 151 y 200, lo que corresponde al nivel "insalubre", que pone en riesgo a la población más vulnerable.
Pero en Nueva York los valores llegaron a estar entre 201 y 300, clasificados como "muy insalubre", cuando el riesgo de efectos negativos para la salud aumenta para toda la población.
El principal problema del humo de los incendios forestales es la presencia de material particulado en suspensión, especialmente las denominadas PM2.5, las finas partículas inhalables que pueden resultar peligrosas para los pulmones y el sistema cardiovascular.
No se trata del humo de una chimenea con mal tiraje, sino de una verdadera amenaza a la salud pública.
Hasta cuándo podría durar el humo
Las condiciones provocadas por el calor y el humo deberían persistir al menos hasta el viernes tanto en Nueva York y Nueva Jersey como en Chicago, Cleveland, Detroit y Minneapolis.
La mejora se espera para el sábado, con la llegada de tormentas y un descenso de las temperaturas, que volverían a ubicarse por debajo de los 30 grados.
Así, en el peor de los casos se vería afectado el partido que disputarán Francia e Inglaterra por el tercer lugar en el Mundial 2026, pero la final entre la Selección argentina y España seguiría en pie en el New York-New Jersey Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.
La respuesta está en el viento, de veras, porque si el humo vuelve a concentrarse a nivel del suelo y el índice de calidad del aire en las inmediaciones de Manhattan supera los 150 puntos, el partido podría resultar especialmente exigente para los futbolistas.
A los espectadores más vulnerables se les recomendaría limitar la exposición o utilizar una mascarilla N95 para evitar daños en los pulmones.
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