Alerta en Nueva York por una densa nube de humo: qué va a pasar con la final del Mundial 2026
Una nueva alerta por la pésima calidad del aire rige en el área metropolitana a tres días del partido definitivo entre la Selección Argentina vs. España.
A solo tres días de la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Argentina y España, las alarmas se encendieron de manera imprevista en Nueva York y Nueva Jersey debido a la fuerte presencia de humo, que podría genera complicaciones.
No se trata de una cuestión táctica ni de una lesión de último momento, sino de un severo problema ambiental: una densa y nociva capa de humo proveniente de los incendios forestales activos en Canadá volvió a cubrir el cielo de la región, obligando a las autoridades a emitir una estricta alerta por la mala calidad del aire.
Este fenómeno inusual e importado del norte afecta directamente a los cinco distritos de la Gran Manzana y sus alrededores, justo en el momento en que ambas delegaciones mundialistas desembarcan en la zona para preparar el partido del domingo en el MetLife Stadium.
Los entrenamientos, bajo seria amenaza por el humo
La Scaloneta tiene previsto arribar a Nueva York este viernes para realizar sus últimos trabajos de campo y ultimar detalles de cara al choque ante la "Roja".
Sin embargo, la planificación de Lionel Scaloni —al igual que la de su colega español, Luis de la Fuente— podría sufrir severas modificaciones:
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Peligro al aire libre: Las autoridades sanitarias advirtieron explícitamente sobre los riesgos de realizar prácticas deportivas de alta intensidad en espacios abiertos bajo estas condiciones.
Combinación letal: El escenario actual combina las partículas finas del humo forestal con altos niveles de ozono a nivel del suelo, lo que reduce drásticamente la visibilidad y colma el aire de componentes nocivos para los pulmones.
Recomendaciones extremas y uso de mascarillas
Ante la gravedad de la situación, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y los organismos de Gestión de Emergencias pidieron extremar los cuidados para la población general y, muy especialmente, para los grupos vulnerables (niños, adultos mayores, embarazadas y personas con problemas respiratorios o cardíacos preexistentes).
Entre las principales pautas preventivas se destacan:
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Evitar la actividad física intensa o prolongada al aire libre.
Permanecer en espacios cerrados con aire acondicionado o sistemas de filtrado.
Utilizar mascarillas de alta eficiencia como las N95 o KN95 en caso de tener que circular por la vía pública, ya que son las únicas capaces de retener las partículas más finas del humo.
Síntomas a tener en cuenta
Los centros de salud de la región metropolitana ya se encuentran bajo vigilancia epidemiológica y recomendaron a la población prestar atención inmediata a los siguientes síntomas de alerta:
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Tos persistente o sibilancias al respirar.
Dificultad respiratoria o fatiga inusual.
Dolor u opresión en el pecho (ante lo cual se pide llamar de inmediato al 911).
Con el MetLife Stadium listo para albergar el partido más importante del año, organizadores y planteles cruzan los dedos para que las corrientes de viento ayuden a disipar la neblina contaminante antes del domingo y permitan que la gran fiesta del fútbol mundial se desarrolle sin poner en riesgo la salud de los protagonistas ni de los 82.000 espectadores que colmarán las tribunas.
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