Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado europeo necesita una victoria para meterse en la segunda ronda del torneo. Descubrí todos los detalles en la nota.
Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan este sábado, a las 00 (hora de Argentina), en el BC Place de Vancouver, por la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y se presenta como un duelo clave para cerrar la fase de grupos, con realidades muy distintas, pero todavía con margen matemático en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final.
El conjunto europeo empató en sus primeras dos presentaciones y aún no logró despegar en el grupo, aunque mantiene intactas sus chances de avanzar dependiendo de este último resultado.
En tanto, Nueva Zelanda llega tras un inicio complicado en su zona, sin poder sumar victorias en sus dos partidos iniciales, lo que la obliga a buscar un triunfo y esperar combinaciones para seguir con vida en la competencia.
Para los oceánicos, este Mundial marca una nueva participación en el máximo escenario, donde históricamente han tenido un rendimiento limitado: su mejor campaña fue alcanzar la fase de grupos en las ediciones de 1982 y 2010, sin lograr aún superar la primera ronda.
Por el otro lado, Bélgica es una selección con presencia constante en los mundiales y un rendimiento sólido en las últimas décadas, aunque sin títulos en su historial. Su mejor resultado llegó en Rusia 2018, cuando terminó en el tercer puesto tras vencer a Inglaterra.
Formaciones de Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026
Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.
Horario y televisación
- Hora: 00:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: BC Place de Vancouver
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