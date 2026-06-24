Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En tanto, Nueva Zelanda llega tras un inicio complicado en su zona, sin poder sumar victorias en sus dos partidos iniciales, lo que la obliga a buscar un triunfo y esperar combinaciones para seguir con vida en la competencia.

Para los oceánicos, este Mundial marca una nueva participación en el máximo escenario, donde históricamente han tenido un rendimiento limitado: su mejor campaña fue alcanzar la fase de grupos en las ediciones de 1982 y 2010, sin lograr aún superar la primera ronda.

Por el otro lado, Bélgica es una selección con presencia constante en los mundiales y un rendimiento sólido en las últimas décadas, aunque sin títulos en su historial. Su mejor resultado llegó en Rusia 2018, cuando terminó en el tercer puesto tras vencer a Inglaterra.

Formaciones de Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.

Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.

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