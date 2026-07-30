Nuevo revés para Infantino: la Concacaf rechazó la propuesta de vender acciones del Mundial

La propuesta impulsada por Infantino contempla la creación de una nueva empresa, denominada FIFA Forward Enterprise, que administraría comercialmente torneos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Dentro de ese esquema, la FIFA evalúa vender entre un 20% y un 30% de participación a inversores privados, aunque manteniendo el control operativo de la organización. Sin embargo, la iniciativa encontró una fuerte resistencia desde el comienzo. La UEFA fue la primera en levantar la voz y advirtió que, si el proyecto avanza, las selecciones europeas podrían dejar de participar de las competencias organizadas por la FIFA.