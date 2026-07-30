Nuevo revés para Infantino: la Concacaf rechazó la propuesta de vender acciones del Mundial
La confederación que agrupa a 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se sumó al rechazo de la UEFA y cuestionó la iniciativa impulsada por la FIFA.
La polémica propuesta de Gianni Infantino para reestructurar el negocio de la FIFA y permitir el ingreso de inversores privados en competencias como la Copa del Mundo continúa sumando detractores. Luego de la dura postura adoptada por la UEFA, este jueves fue la CONCACAF la que manifestó oficialmente su rechazo a la iniciativa y le asestó un nuevo golpe político al presidente de la entidad.
A través de un comunicado, las 41 asociaciones miembro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe expresaron de manera unánime su oposición al proyecto y solicitaron que la FIFA utilice sus reservas económicas para ampliar los fondos destinados al desarrollo del fútbol.
"La Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro rechazan la propuesta y encargaron a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en nuestra región", señaló la entidad.
Además, la CONCACAF cuestionó la forma en la que la iniciativa fue presentada y manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso: "Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA", agregó el comunicado.
La propuesta impulsada por Infantino contempla la creación de una nueva empresa, denominada FIFA Forward Enterprise, que administraría comercialmente torneos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Dentro de ese esquema, la FIFA evalúa vender entre un 20% y un 30% de participación a inversores privados, aunque manteniendo el control operativo de la organización. Sin embargo, la iniciativa encontró una fuerte resistencia desde el comienzo. La UEFA fue la primera en levantar la voz y advirtió que, si el proyecto avanza, las selecciones europeas podrían dejar de participar de las competencias organizadas por la FIFA.
Con el rechazo de la CONCACAF, la presión sobre Infantino aumenta considerablemente. Ahora resta conocer la postura de la CONMEBOL, la Confederación Asiática y la Confederación Africana, aunque en el entorno del fútbol internacional consideran cada vez menos probable que la propuesta consiga el respaldo necesario para prosperar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario