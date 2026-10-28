Duro golpe para Flamengo: Conmebol tomó una decisión clave por Marcos Rojo

El procedimiento debe cumplir con los requisitos previstos en el Código Disciplinario y contempla una tasa de apelación de 3.000 dólares. Por lo tanto, el rechazo inicial no significa que se hayan agotado todas las vías de reclamo disponibles para el Fla.

El TAS, otra instancia en la disputa

El conflicto también mantiene la atención sobre el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), cuya intervención podría ser relevante si la disputa continúa por otras vías. Por ahora, el pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol es favorable a Estudiantes y desestima los argumentos presentados por el conjunto de Río de Janeiro.

El Pincha queda así respaldado por la resolución del organismo sudamericano en el caso Rojo, mientras el Mengao conserva la posibilidad de avanzar con las herramientas reglamentarias disponibles.

El comunicado de Conmebol a favor de Estudiantes

La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL

RESUELVE

1º. RECHAZAR íntegramente la protesta presentada por el CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO en fecha 23 de octubre de 2026, con relación a la supuesta alineación indebida del jugador FAUSTINO MARCOS ALBERTO ROJO del club ESTUDIANTES DE LA PLATA, en el partido disputado el 22 de octubre de 2026, entre los equipos Flamengo (BRA) vs. Estudiantes LP (ARG), correspondiente a la vuelta de la Semifinal de la CONMEBOL Libertadores 2026.

2º. RECHAZAR la solicitud de medidas cautelares formulada por el CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.

3º. NOTIFICAR al club ESTUDIANTES DE LA PLATA, al SR. FAUSTINO MARCOS ALBERTO ROJO y al CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.

Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7 (siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión conforme al artículo 64.1 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El recurso deberá cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 64.3 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL. De conformidad con el artículo 64.4 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, la cuota de apelación de USD. 3.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria.