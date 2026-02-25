Oficial: la AFA mudó su sede a la Provincia de Buenos Aires
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas confirmó la radicación definitiva de la AFA en Pilar. La IGJ ya no tiene competencia sobre la entidad madre.
Un nuevo capítulo judicial y administrativo llegó a su fin. En las últimas horas, la Provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente que el trámite de cambio de jurisdicción de la fue aprobado con éxito. De esta manera, la AFA mudará su histórica sede central hacia el partido bonaerense de Pilar.
La AFA le quita el poder de policía a la IGJ
Según la reciente Resolución RESO-2026-1159 dictada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se oficializó el trámite de reforma estatutaria. Esta decisión se basa en lo aprobado por unanimidad durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2024, que determinó el nuevo domicilio de la entidad.
A partir de esta disposición, el Comité Ejecutivo fijó legalmente la sede social en la calle Mercedes N° 1366 de Pilar, mientras que la sede deportiva se mantiene en el reconocido Predio “Lionel Andrés Messi” ubicado en el partido de Ezeiza.
El impacto legal de esta medida es rotundo: la resolución destaca categóricamente que, con esta inscripción registral, la Inspección General de Justicia (IGJ) carece de toda legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el domicilio o ejercer el control de legalidad, perdiendo definitivamente su poder de policía sobre la asociación.
El texto oficial argumenta que habilitar un doble control implicaría una superposición inadmisible de competencias, resultando totalmente contrario al diseño federal que prevé la Constitución Nacional. En consecuencia, la entidad será fiscalizada de ahora en más exclusivamente de forma provincial.
