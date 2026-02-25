Oficial: la AFA mudó su sede a la Provincia de Buenos Aires

El impacto legal de esta medida es rotundo: la resolución destaca categóricamente que, con esta inscripción registral, la Inspección General de Justicia (IGJ) carece de toda legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el domicilio o ejercer el control de legalidad, perdiendo definitivamente su poder de policía sobre la asociación.

El texto oficial argumenta que habilitar un doble control implicaría una superposición inadmisible de competencias, resultando totalmente contrario al diseño federal que prevé la Constitución Nacional. En consecuencia, la entidad será fiscalizada de ahora en más exclusivamente de forma provincial.