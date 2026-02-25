La historia de Solange Abraham con su ex marido y cómo siguen tras su regreso a Gran Hermano

Solange Abraham

Ante el inminente ingreso de Solange a la competencia, la dinámica familiar se ha reorganizado. Se ha informado que su exesposo, Marcelo Da Corte, quedará a cargo del cuidado de la pequeña Delfina mientras la madre de la niña se encuentre aislada en el reality.

Este regreso a la pantalla de Telefe supone no solo un desafío profesional para la jugadora, sino también la exposición de una historia de vida atravesada por la superación y el cambio. Lejos de las polémicas destructivas, Solange se ha mostrado enfocada en su presente y en la crianza de su hija, pero su entrada a la Generación Dorada promete poner en discusión vivencias personales que podrían convertirse en uno de los pilares narrativos de esta edición especial.