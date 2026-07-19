Cuando ganó España la Copa del Mundo
El seleccionado europeo tiene una sola Copa del Mundo y este domingo, ante Argentina, buscará la segunda estrella de su historia. Los detalles en la nota.
España afronta la segunda final mundialista de su historia con el objetivo de sumar su segunda estrella. Después de varios años sin llegar a la definición, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente vuelve a instalarse entre los mejores gracias a un plantel que mezcla experiencia, juventud y una identidad de juego consolidada.
El seleccionado europeo y Argentina se enfrentan este domingo en la gran final del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde ambos seleccionados buscarán quedarse con el título.
"La Roja" llega tras eliminar a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, mientras que la "Albiceleste", vigente campeona del mundo, dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra para meterse nuevamente en la definición.
Cuando ganó la Copa del Mundo el seleccionado español
España conquistó la única Copa del Mundo de su historia en Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por Vicente del Bosque venció 1 a 0 a Países Bajos en la final disputada el 11 de julio en Johannesburgo, gracias al gol de Andrés Iniesta a los 116 minutos del alargue.
Aquel plantel, integrado por figuras como Iker Casillas, Xavi Hernández, Iniesta, Sergio Ramos y David Villa, marcó una época al conquistar de manera consecutiva la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol español.
Después de ese título, España no logró repetir el protagonismo en los Mundiales. En Brasil 2014 quedó eliminada en la fase de grupos como campeona defensora, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 se despidió en los octavos de final, ambas veces por penales.
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