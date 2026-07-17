Mundial 2026: cómo suena el Himno Nacional Argentino en versión cuarteto por la Mona Jiménez

Carli Jiménez, hijo del legendario artista, explicó en su momento el motivo detrás de esta histórica grabación: "Esta versión, el cuarteto se la merecía. Es una versión que mi papá venía posponiendo desde hace tiempo". Ahora, ante la falta de una voz oficial confirmada para la ceremonia en el MetLife Stadium, los fervientes fanáticos del "Mandamás" se ilusionan y viralizan su tema con la esperanza de que el ritmo cordobés le ponga música a la previa del seleccionado nacional.