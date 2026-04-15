Olimpia vs. Barracas Central, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

En una parada de alto riesgo, Barracas Central afrontará un desafío exigente cuando visite a Olimpia por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio Defensores del Chaco, donde el conjunto argentino intentará dar el golpe frente a uno de los equipos más dominantes del fútbol paraguayo.