Olimpia vs. Barracas Central, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Insúa visita Asunción con la ilusión intacta de dar el golpe en la Sudamericana frente a uno de los conjuntos más fuertes del continente.
En una parada de alto riesgo, Barracas Central afrontará un desafío exigente cuando visite a Olimpia por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio Defensores del Chaco, donde el conjunto argentino intentará dar el golpe frente a uno de los equipos más dominantes del fútbol paraguayo.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa llega con expectativas renovadas tras su estreno en el certamen continental. El empate sin goles frente a Vasco da Gama dejó sensaciones positivas desde lo competitivo, aunque también evidenció la necesidad de mejorar en la generación ofensiva para aspirar a dar un salto en el grupo.
En el ámbito local, el Guapo transita una campaña irregular, aunque logró acomodarse en la tabla gracias a un triunfo clave en Córdoba que lo mantiene en zona de clasificación a los playoffs. Esa mezcla de resultados dispares no apaga la ilusión de un plantel que busca hacer historia en el plano internacional y consolidarse frente a rivales de mayor experiencia.
Del otro lado estará un Olimpia que atraviesa un presente contundente. El conjunto paraguayo lidera el torneo Apertura con comodidad, sacándole ventaja a Cerro Porteño, y también comenzó con el pie derecho su camino en la Sudamericana tras vencer a Audax Italiano como visitante. Esa doble condición de líder lo posiciona como uno de los candidatos a avanzar de fase.
El equipo dirigido por Pablo Sánchez cuenta con jugadores de jerarquía y experiencia, incluidos varios con pasado en el fútbol argentino, lo que le aporta un conocimiento extra de este tipo de partidos. La intención del Decano será imponer su localía y su ritmo de juego para sostener el liderazgo del grupo.
Para el local, el desafío será sostener la intensidad, aprovechar los espacios y capitalizar las oportunidades que se presenten. La solidez defensiva y la eficacia en ataque serán claves para intentar sorprender a un rival que, en la previa, aparece como favorito. El duelo promete ser intenso, con dos equipos que llegan con realidades distintas pero con objetivos claros.
Olimpia vs. Barracas Central: probables formaciones
- Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana, Rubén Lezcano; Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. DT: Pablo Sánchez.
- Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Jhonatan Candia y Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
Olimpia vs. Barracas Central: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Estadio Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay).
- Árbitro: Andrés Rojas.
- VAR: David Rodríguez.
- TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.
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