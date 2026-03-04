Operativo Mundial 2026: cumbre en Atlanta con todas las selecciones participantes

mundial 2026

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará el 11 de junio y tendrá como protagonistas a México, uno de los países anfitriones, y Sudáfrica. De esta manera, la cuenta regresiva ya entró en su tramo decisivo y las selecciones ajustan cada detalle de cara a una Copa del Mundo que promete ser la más extensa y multitudinaria de la historia. Sin lugar a dudas que se tratará de un nuevo formato que busca darle dinámica al torneo y poder ofrecer oportunidades a selecciones que venían quedando afuera hace algunos años.