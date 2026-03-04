Operativo Mundial 2026: cumbre en Atlanta con todas las selecciones participantes
A 99 días del inicio del Mundial 2026, la FIFA reunió en Atlanta a las 48 selecciones para definir logística, formato y detalles organizativos.
A 99 días del arranque del Mundial 2026, en las últimas horas la FIFA llevó adelante una reunión cumbre en Atlanta con representantes de todas las selecciones participantes para ultimar aspectos organizativos, logísticos y reglamentarios de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que viene generando muchas expectativas puertas adentro.
La Selección Argentina dijo presente en el workshop con Nicolás Novello, gerente de comunicación, junto a integrantes del área administrativa, al igual que el resto de las delegaciones que formarán parte del certamen que reúne a las mejores selecciones del planeta en búsqueda de conseguir el título más deseado y, que ahora, defenderá la Albiceleste luego de lo conseguido en Qatar hace más de cuatro años.
El formato del Mundial 2026 y los 104 partidos
La Copa del Mundo 2026 marcará un hito histórico, ya que contará por primera vez con 48 selecciones. El nuevo esquema, que está totalmente diseñado, contempla 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará la fase eliminatoria. En total, se disputarán 104 partidos, es decir, 40 más que en el Mundial de Qatar.
¿Cuándo comienza el Mundial 2026?
El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará el 11 de junio y tendrá como protagonistas a México, uno de los países anfitriones, y Sudáfrica. De esta manera, la cuenta regresiva ya entró en su tramo decisivo y las selecciones ajustan cada detalle de cara a una Copa del Mundo que promete ser la más extensa y multitudinaria de la historia. Sin lugar a dudas que se tratará de un nuevo formato que busca darle dinámica al torneo y poder ofrecer oportunidades a selecciones que venían quedando afuera hace algunos años.
