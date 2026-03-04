Por dónde se verán los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El ansiado debut será el 16/06 a las 22.00 frente al conjunto africano. Luego enfrentará a Austria el 22/06 a las 14.00 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27/06 a las 23.00. Sin lugar a dudas que se trata de un grupo "accesible" para la Albiceleste que buscará meterse rápidamente en la próxima instancia para defender el título conseguido en Qatar 2022 de la mejor manera posible y con la ilusión de volver a festejar en la competencia más importante a nivel selecciones.