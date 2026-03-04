Por dónde se verán los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina defenderá el título en el Mundial 2026 y ya están confirmados los canales que transmitirán sus partidos en Canadá, Estados Unidos y México.
Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y la Selección Argentina se prepara para defender el título en la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Además del fixture, ya quedaron definidos los canales que transmitirán los encuentros de la Albiceleste.
El torneo comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica y se extenderá durante 40 días, en los que se jugarán 104 encuentros hasta consagrar a un nuevo campeón. La Scaloneta integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
El ansiado debut será el 16/06 a las 22.00 frente al conjunto africano. Luego enfrentará a Austria el 22/06 a las 14.00 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27/06 a las 23.00. Sin lugar a dudas que se trata de un grupo "accesible" para la Albiceleste que buscará meterse rápidamente en la próxima instancia para defender el título conseguido en Qatar 2022 de la mejor manera posible y con la ilusión de volver a festejar en la competencia más importante a nivel selecciones.
Cuatro señales adquirieron los derechos de transmisión del Mundial 2026, por lo que habrá distintas opciones para seguir a la Selección Argentina. La TV Pública emitirá de manera gratuita todos los partidos del combinado nacional. En tanto, los canales de cable TyC Sports, Telefe y DSports también transmitirán los encuentros de la Albiceleste.
Sin embargo, solo DSports contará con la transmisión completa de los 104 partidos del certamen. El resto de las señales no adquirió la totalidad de los derechos, aunque sí televisarán varios encuentros destacados, como el partido inaugural, los compromisos de Argentina y la final del Mundial 2026.
