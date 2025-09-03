Operativo de seguridad para Argentina vs. Venezuela: más de 1.000 policías y controles especiales
El partido en el Monumental tendrá un despliegue de más de 1.000 efectivos, Tribuna Segura y controles a deudores alimentarios. Las puertas abrirán a las 16.30.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad confirmó el operativo especial para el partido entre Argentina y Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas. Habrá más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, control de ingresos con Tribuna Segura y restricciones a deudores alimentarios. El encuentro se disputará este jueves a las 20.30 en el estadio Monumental.
El dispositivo contará con más de 1.000 agentes de la Policía de la Ciudad distribuidos en los tres anillos de seguridad que rodean el estadio Monumental. Además, 120 cadetes estarán abocados al control de ingresos, junto con agentes de tránsito y de prevención para ordenar el movimiento en las inmediaciones.
Tribuna Segura y controles especiales para un nuevo partido de Eliminatorias Sudamericanas
Como en cada partido, se aplicará el programa Tribuna Segura, que impide el acceso a personas con derecho de admisión. También se controlará el ingreso de quienes figuren en el registro judicial de deudores alimentarios morosos, quienes no podrán ingresar al estadio. La hinchada venezolana tendrá asignado el acceso por la calle Padre Neuman, desde donde se podrá ingresar a la tribuna Centenario alta.
Los cortes de tránsito en la zona del Monumental comenzarán desde la mañana del jueves, mientras que las puertas del estadio se abrirán a las 16.30, cuatro horas antes del inicio del encuentro programado para las 20.30.
Probables formaciones del encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Otros datos del partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
- Hora: 20.30
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- VAR: Juan Lara (CHI)
- AVAR: Edson Cisternas (CHI)
- Estadio: Monumental, Buenos Aires
