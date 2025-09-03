Operativo de seguridad para Argentina vs. Venezuela: más de 1.000 policías y controles especiales

Tribuna Segura y controles especiales para un nuevo partido de Eliminatorias Sudamericanas

Como en cada partido, se aplicará el programa Tribuna Segura, que impide el acceso a personas con derecho de admisión. También se controlará el ingreso de quienes figuren en el registro judicial de deudores alimentarios morosos, quienes no podrán ingresar al estadio. La hinchada venezolana tendrá asignado el acceso por la calle Padre Neuman, desde donde se podrá ingresar a la tribuna Centenario alta.