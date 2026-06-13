Descubrí Salta: el destino con mucha selva y tranquilidad

Uno de sus principales atractivos es recorrer los senderos naturales de la zona, donde se puede apreciar la vegetación característica de las yungas salteñas y observar una gran variedad de aves y especies autóctonas. También es un destino elegido para hacer caminatas, excursiones y paseos fotográficos.

Además, los alrededores de Tartagal permiten conocer comunidades originarias que mantienen vivas sus costumbres, artesanías y tradiciones. Las ferias locales son una excelente oportunidad para descubrir productos regionales y aprender más sobre la historia cultural de la zona.

La gastronomía también ocupa un lugar importante dentro de la experiencia. Los visitantes pueden disfrutar comidas típicas del norte argentino como empanadas salteñas, humitas y tamales, acompañadas por la hospitalidad característica de sus habitantes.

Para los amantes de los paisajes naturales, la cercanía con áreas protegidas y otros puntos turísticos del norte salteño permite ampliar el recorrido y descubrir rincones llenos de biodiversidad.

Dónde queda Tartagal

Tartagal se encuentra en la provincia de Salta, al norte de Argentina, dentro del departamento General José de San Martín. Está ubicada cerca de la frontera con Bolivia y es una de las ciudades más importantes de esta región salteña.

Su ubicación la convierte en una puerta de entrada para descubrir paisajes poco explorados del norte argentino, donde conviven ambientes selváticos, montañosos y chaqueños.

Cómo llegar a Tartagal

Para llegar a Tartagal desde la ciudad de Salta hay que recorrer aproximadamente 360 kilómetros. El viaje en auto suele durar cerca de cinco horas y se realiza principalmente por la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 34.

También existen servicios de transporte de larga distancia que conectan la capital salteña con la ciudad. Una vez allí, los visitantes pueden recorrer sus atractivos principales y utilizar Tartagal como punto de partida para conocer otros destinos naturales de la región.