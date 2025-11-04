Óscar Córdoba fue tajante sobre Miguel Borja en River: "Es insostenible que siga..."
Tras el penal errado ante Gimnasia, el exarquero afirmó que el ciclo de Borja en el Millonario está cumplido y sugirió que el delantero busque destino en Colombia.
La caída de River por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental el pasado 2 de noviembre no solo profundizó la crisis futbolística del equipo de Marcelo Gallardo, sino que también reabrió el debate sobre el futuro de Miguel Ángel Borja, quien erró un penal clave en el último minuto del partido.
En diálogo con medios colombianos, Óscar Córdoba fue contundente al analizar la situación del delantero: “Para él, sí. Y más cuando el equipo no lo arropa, ni el técnico, ni a él. Yo siento que en su recorrido por esta etapa con River está cumplida. Es insostenible que siga. Podría buscar proyectos como los de Junior o mirar en Brasil, pero es importante que salga”, expresó el exguardameta.
Córdoba subrayó que el atacante no encuentra respaldo dentro del plantel ni confianza por parte del cuerpo técnico, por lo que considera que lo mejor sería iniciar un nuevo ciclo fuera del club argentino.
Borja ingresó a los 62 minutos en reemplazo de Cristian Jaime y tuvo la gran chance de empatar el encuentro en el quinto minuto de adición, pero su disparo desde los doce pasos fue contenido por Nelson Insfrán, arquero de Gimnasia. El error selló la derrota de River, que acumula cuatro caídas consecutivas como local, algo que no ocurría desde 1926.
El único gol del partido fue anotado por Marcelo Torres, también de penal, a los 55 minutos. Con este resultado, el “Millonario” llega golpeado al próximo Superclásico frente a Boca Juniors, que se disputará el domingo en la Bombonera.
Posibles destinos: Junior, Nacional y América, en el radar
En cuanto a su futuro, Córdoba consideró que Junior de Barranquilla podría ser el destino más viable para Borja, tanto desde lo deportivo como desde lo económico. “Junior o Nacional son los clubes que podrían sostenerlo. El resto tendría dificultades para asumir su ficha”, explicó.
El exarquero también mencionó a América de Cali como alternativa, aunque advirtió que la reciente incorporación de Juan Fernando Quintero podría limitar el presupuesto del club. Además, descartó a Brasil como opción viable, al considerar que ese mercado “ya no representa una oportunidad real” para el atacante. Por último, planteó que Deportivo Cali podría ofrecerle a Borja un rol protagónico en un nuevo proyecto de reconstrucción deportiva de cara a 2026.
El presente de River se tornó complejo: la seguidilla de derrotas en el Monumental, la falta de gol y el bajo rendimiento de sus figuras han generado un clima de tensión creciente. Borja, uno de los futbolistas más cuestionados por la hinchada, enfrenta un escenario adverso que podría marcar el final de su etapa en el club.
