Óscar Córdoba fue tajante sobre Miguel Borja en River: "Es insostenible que siga..."

Posibles destinos: Junior, Nacional y América, en el radar

En cuanto a su futuro, Córdoba consideró que Junior de Barranquilla podría ser el destino más viable para Borja, tanto desde lo deportivo como desde lo económico. “Junior o Nacional son los clubes que podrían sostenerlo. El resto tendría dificultades para asumir su ficha”, explicó.

miguel borja

El exarquero también mencionó a América de Cali como alternativa, aunque advirtió que la reciente incorporación de Juan Fernando Quintero podría limitar el presupuesto del club. Además, descartó a Brasil como opción viable, al considerar que ese mercado “ya no representa una oportunidad real” para el atacante. Por último, planteó que Deportivo Cali podría ofrecerle a Borja un rol protagónico en un nuevo proyecto de reconstrucción deportiva de cara a 2026.

El presente de River se tornó complejo: la seguidilla de derrotas en el Monumental, la falta de gol y el bajo rendimiento de sus figuras han generado un clima de tensión creciente. Borja, uno de los futbolistas más cuestionados por la hinchada, enfrenta un escenario adverso que podría marcar el final de su etapa en el club.