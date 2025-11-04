Franco Mastantuono habló sobre su lesión en Real Madrid y llevó calma a Lionel Scaloni: "Está muy..."

Expectativa por su presencia en la gira de la Scaloneta

La lista de convocados de la Selección se anunciará en las próximas horas, y aún no está confirmada la inclusión de Mastantuono. Desde el entorno del jugador aseguran que su evolución es buena, aunque no hay certezas sobre si llegará con ritmo competitivo para sumar minutos.

Consultado sobre su regreso, el joven mediocampista fue sincero: “No sé, amigo”, respondió con una sonrisa, dejando en claro que su prioridad es recuperarse al 100%. Mientras tanto, en la AFA y el cuerpo técnico de Scaloni se mantienen atentos a su evolución, confiando en que la joya del Real Madrid pueda sumarse sin riesgos a la última cita del año con la Albiceleste.