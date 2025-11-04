Franco Mastantuono habló sobre su lesión en Real Madrid y llevó calma a Lionel Scaloni: "Está muy..."
El juvenil aclaró su situación física tras el parte médico que encendió las alarmas y aseguró que su pubalgia “está muy bien”, sin plazos de baja.
Franco Mastantuono rompió el silencio tras los estudios que confirmaron una pubalgia y generaron preocupación en la Selección Argentina. El futbolista del Real Madrid llevó tranquilidad al aclarar que se trata de una dolencia leve y que se encuentra “muy bien”, aunque aún no hay fecha para su regreso a las canchas.
La noticia sobre la pubalgia del mediocampista argentino generó inquietud tanto en el equipo español como en el entorno de Lionel Scaloni, que prepara la última gira del año de la Albiceleste, con un amistoso ante Angola el 14 de noviembre en Luanda.
El parte médico del club blanco evitó precisar tiempos de recuperación, lo que encendió las alarmas. Sin embargo, el propio jugador decidió aclarar su situación. A la salida del entrenamiento, el ex-River se detuvo a hablar con hinchas y periodistas, y ante el micrófono de El Chiringuito, fue claro: “Bien, mejor… hace un tiempo ya, pero está muy bien”, aseguró el zurdo de 18 años, llevándose el pulgar arriba ante las cámaras.
El viernes anterior, Mastantuono había sido visto saliendo del predio del Real Madrid acompañado por un médico del club, lo que alimentó rumores sobre una lesión más grave. Pero este martes el futbolista despejó las versiones y explicó el motivo real: “No, me fui a dar una vacuna. Salí a hacer eso”, comentó entre risas.
El mediocampista debió aplicarse una serie de vacunas obligatorias debido al viaje que la Selección Argentina realizará a África para su amistoso con Angola. Entre las inoculaciones figuran las de fiebre amarilla, poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y meningitis meningocócica, además de otras opcionales como hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.
Expectativa por su presencia en la gira de la Scaloneta
La lista de convocados de la Selección se anunciará en las próximas horas, y aún no está confirmada la inclusión de Mastantuono. Desde el entorno del jugador aseguran que su evolución es buena, aunque no hay certezas sobre si llegará con ritmo competitivo para sumar minutos.
Consultado sobre su regreso, el joven mediocampista fue sincero: “No sé, amigo”, respondió con una sonrisa, dejando en claro que su prioridad es recuperarse al 100%. Mientras tanto, en la AFA y el cuerpo técnico de Scaloni se mantienen atentos a su evolución, confiando en que la joya del Real Madrid pueda sumarse sin riesgos a la última cita del año con la Albiceleste.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario