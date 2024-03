Oscar Ruggeri contó por qué dejó de ser de Boca: ahora es fanático de River

Y además, agregó: “Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”.

image.png

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”, cerró.

Ruggeri jugó en River entre 1985 y 1988 y en ese período se consagró en el Campeonato de Primera División 85/86, la Copa Libertadores 86, la Intercontinental 86 y la Interamericana 87.

La nota completa de Oscar Ruggeri

Embed - Oscar Ruggeri EN EXCLUSIVA | River por encima de Boca, Demichelis, Enzo Pérez