Oscar Ruggeri retó en vivo a un excompañero de la Selección: "Estaba más afuera que..."

Lo cierto es que el exfutbolista padeció tres infartos mientras conducía su vehículo, según su propio relato: "Se llama pisada de elefante, es como que se te comprime el pecho. Empecé a transpirar y me descompuse. Tuve tres paros cardíacos. El cardiólogo me dijo que pudo haber sido por el corazón de deportista que aguanté los tres paros".

Al referirse a lo sucedido, Garré enfatizó en que "el de arriba" le dijo "quedate un tiempito más", al mismo tiempo que reconoció que, hasta ese momento, no se realizaba los controles médicos correspondientes a un fumador, pero que "ahora sí" los lleva a cabo regularmente.

Quien no tardó en reaccionar a los comentarios de uno de los campeones mundiales en México '86 fue Oscar Ruggeri, su amigo y compañero de Selección, que ya le había advertido los problemas que podía acarrearle el consumo de cigarrillo: "Lo cag... a pe... por el chat que tenemos porque no le da bola a nada", soltó el exdefensor, en torno al vicio que aquejaba al ex lateral.

En ese sentido, Vignolo no dudó en preguntar si, a raíz de lo acontecido, había dejado de fumar, a lo que Garré respondió afirmativamente. "Fumaba un paquete por día", indicó, al momento que fue interrumpido por el 'Cabezón', quien sostuvo que "comúnmente, el fumador que te dice ‘fumo 4 o 5′, fumo un paquete... ¡fuma dos paquetes!".

Además, el ex River reveló que, durante los encuentros entre los campeones del mundo en establecimientos gastronómicos públicos, Garré "estaba más afuera que comiendo adentro" con ellos, por culpa del cigarrillo. Por supuesto, toda la charla se dio en el marco del amor y la buena química que une a quienes supieron darnos la segunda estrella argentina.

¡UN PROGRAMA CAMPEÓN DEL MUNDO! Garré, Tapia y Enrique sorprendieron a Ruggeri