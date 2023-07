"Todo a Boca": Oscar Ruggeri mandó al frente al Negro Bulos

En medio de una caldeada discusión con Federico Bulos, el Cabezón tuvo un exabrupto y deschavó a su compañero en vivo al revelar de qué equipo es hincha en la intimidad.

El cruce comenzó con un picante ida y vuelta entre los panelistas. "¿Por qué me gritas?", le preguntó Bulos a Ruggeri mientras el exdefensor comenzaba a alzar la voz en el debate. "Porque me volves loco, querido", le respondió sin filtro.

"¡Abrí los ojos, querido! ¡Porque no entendés!", le gritó nuevamente Ruggeri. "¡Porque vos no estás entendiendo lo que estamos planteando!", reaccionó el Negro. "No, no ¡Pero vos no entendés! Porque vos sos hincha de coso... De Boca, entonces es todo Boca, todo Boca", lanzó el campeón del mundo.

La frase de su compañero lo descolocó, pero intentó continuar con el intercambio. "¡Vos tenés que entender que no es todo plata! Los proyectos y demás cosas...", cerró Bulos el incómodo momento al aire.

ruggeri bulos boca