Silbidos: Edinson Cavani volvió a ser titular y así lo despidió la hinchada al ser reemplazado
El uruguayo volvió al equipo titular después de cinco meses de ausencia por lesiones y fue una de las "víctimas" de la hinchada, que volvió a mostrar su disgusto.
Como se sabe, Boca y Racing igualaron sin goles en un deslucido partido que se disputó en La Bombonera que tuvo poco y nada por destacar, en el cruce interzonal por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se jugó desde las 20 de este viernes con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, y dejó muy inconforme a la hincha xeneize, ya que -al igual que la Academia- necesita imperiosamente una victoria que le permita seguir en carrera por un título que también necesita como el agua.
Y la hinchada mostró su disconformidad con Edinson Cavani, quien volvió a ser titular después de cinco meses de ausencia debido a las lesiones que lo mantuvieron fuera de los partidos oficiales.
El uruguayo no desentonó con la apatía general que mostró el equipo local pero salió silbado de la cancha al ser reemplazado por Iker Zufiaurre en el último cuarto de hora. Al terminar el partido, el equipo completo corrió igual suerte, despidiéndose de La Bombonera bajo una lluvia de silbidos.
