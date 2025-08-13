Pesadilla en Medellín: Edwin Cardona erró dos penales y dejó a Atlético Nacional sin ventaja

Embed DE NO CREER, EDWIN: Cardona, quien ya había errado un penal en el PT, volvió a hacerse cargo de una ejecución en el ST y se lo atajó Rafael. Todo sigue 0-0 entre Atlético Nacional y San Pablo.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FVyuWYCl3y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

La serie sigue abierta a pesar de Cardona: cuándo juegan la vuelta

La serie, sin embargo, sigue abierta. El próximo 19 de agosto, Atlético Nacional tendrá que visitar el imponente Morumbí con la misión de revertir la historia y buscar un triunfo que lo instale en los cuartos de final.

Para lograrlo, Cardona y compañía deberán dejar atrás esta noche de pesadilla, afinar la puntería y enfrentar el desafío con la convicción de que en el fútbol siempre hay segundas oportunidades.