Pesadilla en Medellín: Edwin Cardona erró dos penales y dejó a Atlético Nacional sin ventaja
El mediocampista colombiano ex Boca tuvo una noche para el olvido en la ida ante Sao Paulo por la Copa Libertadores y dejó la serie abierta para la revancha en Brasil.
La Copa Libertadores 2025 volvió a regalar partidos cargados de tensión y dramatismo, y el duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo no fue la excepción. En un Estadio Atanasio Girardot colmado, el conjunto colombiano no pudo romper el cero frente a su gente y dejó escapar una oportunidad inmejorable para viajar con ventaja a la revancha en el Morumbí.
El gran protagonista, lamentablemente para los locales, fue Edwin Cardona, quien desperdició dos penales en momentos clave. El volante ofensivo de 32 años, con pasado en Boca, tuvo su primera chance a los 12 minutos del primer tiempo.
Con decisión, se hizo cargo del remate, pero ajustó demasiado hacia la derecha y la pelota se perdió afuera. A pesar del golpe, el equipo dirigido por Javier Gandolfi mantuvo el control del juego, sometiendo al rival con posesión y presión constante, aunque sin la eficacia necesaria.
En la segunda parte, cuando el reloj marcaba 23 minutos, llegó la oportunidad de redención para Cardona. Nuevamente se colocó frente al balón, pero el arquero brasileño Rafael adivinó la dirección -el mismo palo derecho que en el primer intento- y contuvo el disparo, desatando la frustración de la hinchada local.
Sao Paulo, que soportó los embates con orden defensivo, incluso tuvo a su favor el trabajo de los postes, que evitaron un par de goles claros para los cafeteros. Así, el 0-0 final dejó una sensación amarga en Medellín: dominio absoluto, dos penales fallados y ninguna ventaja para encarar la revancha.
La serie sigue abierta a pesar de Cardona: cuándo juegan la vuelta
La serie, sin embargo, sigue abierta. El próximo 19 de agosto, Atlético Nacional tendrá que visitar el imponente Morumbí con la misión de revertir la historia y buscar un triunfo que lo instale en los cuartos de final.
Para lograrlo, Cardona y compañía deberán dejar atrás esta noche de pesadilla, afinar la puntería y enfrentar el desafío con la convicción de que en el fútbol siempre hay segundas oportunidades.
