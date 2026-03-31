Otro que se despide: Nicolás Otamendi jugaría su último partido en Argentina con la Selección

El propio defensor ya había anticipado el cierre de su etapa en el seleccionado: “Es mi última convocatoria acá en el país seguramente. Estoy muy contento, disfrutando el momento. Como dije, después del Mundial se cierra el ciclo. A partir de ese momento, seré un hincha más”.

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A lo largo de su carrera en Europa pasó por Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, donde obtuvo 22 títulos, entre ellos siete ligas y la UEFA Europa League 2010/11 con el conjunto portugués. Entre sus actuaciones más recordadas aparece el gol ante Brasil en el Maracaná por Eliminatorias en 2023 y su rendimiento en el Mundial de Qatar 2022, donde conformó una destacada zaga junto a Cristian Cuti Romero.