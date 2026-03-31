Otro que se despide: Nicolás Otamendi jugaría su último partido en Argentina con la Selección
El campeón del mundo jugará su último partido en el país con la Scaloneta ante Zambia en La Bombonera, antes de cerrar su ciclo tras el Mundial 2026.
Nicolás Otamendi afrontará este martes un momento especial en su carrera cuando dispute su último partido con la Selección Argentina en suelo nacional. El encuentro será ante Zambia desde las 20:30 en La Bombonera, en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026. El defensor de 38 años ya había adelantado que la próxima Copa del Mundo marcará el cierre de su trayectoria con la Albiceleste, tras más de una década como protagonista en el equipo nacional.
El camino del central comenzó luego de destacarse en Vélez bajo la conducción de Ricardo Gareca, lo que le permitió dar el salto al seleccionado durante el ciclo de Diego Maradona. Desde entonces, atravesó distintos momentos, como su participación en el Mundial 2010, su ausencia en Brasil 2014 y las finales perdidas ante Chile en Copa América.
Con el tiempo logró reinventarse y se convirtió en una pieza fundamental del equipo dirigido por Lionel Scaloni, siendo uno de los pilares de la etapa que rompió la sequía de títulos y devolvió a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.
“Ota venía con un problema en el pie, se le dormía. Preferimos que no juegue (en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA). Ahora, si está bien, creo que va a jugar. Merece lógicamente jugar su último partido acá. Nos ha dado tanto. Mantiene una regularidad, merece jugar. Si está en condiciones, lo hará”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.
Los números de Nicolás Otamendi rumbo al Mundial 2026
Otamendi es el quinto jugador con más presencias en la historia de la Selección Argentina con 129 partidos disputados. Desde su debut el 20 de mayo de 2009 frente a Ecuador, marcó siete goles y dio tres asistencias, además de formar parte del plantel bicampeón de América y campeón del mundo.
El propio defensor ya había anticipado el cierre de su etapa en el seleccionado: “Es mi última convocatoria acá en el país seguramente. Estoy muy contento, disfrutando el momento. Como dije, después del Mundial se cierra el ciclo. A partir de ese momento, seré un hincha más”.
A lo largo de su carrera en Europa pasó por Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, donde obtuvo 22 títulos, entre ellos siete ligas y la UEFA Europa League 2010/11 con el conjunto portugués. Entre sus actuaciones más recordadas aparece el gol ante Brasil en el Maracaná por Eliminatorias en 2023 y su rendimiento en el Mundial de Qatar 2022, donde conformó una destacada zaga junto a Cristian Cuti Romero.
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